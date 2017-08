Identificado condutor da carrinha que atropelou dezenas de pessoas em Barcelona

O nome já tinha sido avançado, mas a suspeita é agora confirmada oficialmente pelas autoridades da Catalunha. Younes Abouyaaqoub, um marroquino de 22 anos, era o condutor da carrinha que atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas e um dos responsáveis pela morte de 14 pessoas no ataque em Barcelona. A informação foi confirmada pelo conselheiro do Interior do governo autónomo catalão, Joaquin Forn, durante uma entrevista à Rádio Catalunha e é citada pelo jornal espanhol El Mundo. O suspeito continua em fuga e não existem pistas sobre a sua localização, estando neste momento a decorrer buscas "por todos os países europeus", em coordenação com as autoridades da Catalunha.

Também esta segunda-feira, a polícia da Catalunha detalhou que os membros da célula jihadista responsáveis pelos atentados terroristas na Catalunha estavam há seis meses a preparar os dois ataques — um em Barcelona e outro em Cambrils. Os encontros aconteciam na casa de Alcanar (Tarragona) detalha Josep Lluís Trapero, comandante dos Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, citado pelo jornal espanhol El Mundo. De acordo com o chefe da polícia da Catalunha, durante esse período as autoridades não receberam qualquer alerta para movimentos “estranhos” naquela morada nem abriram qualquer investigação.

Uma das explicações ao facto de nunca terem sido feitas investigações é a inexistência de antecedentes de radicalização ou serem conhecidos quaisquer laços com o Daesh entre os 12 membros da célula. O mesmo se aplicava a Abdelbaki Es Satty, também de nacionalidade marroquina, que foi até há dois meses imã da mesquita de Ripoll e que é agora apontado pelas autoridades como o provável responsável pela radicalização dos jovens atrás do atentado.

Na casa de Alcanar, os terroristas aproveitaram para acumular grandes quantidades de gás butano e propano, através de roubos em estações de serviço ou de casas particulares, detalham fontes da investigação.

Para além destes combustíveis, a polícia da Catalunha e os bombeiros encontraram também substâncias para fabricar explosivos, entre as quais estavam os componentes necessários para fabricar uma espécie de explosivo usado no atentado no aeroporto e metro de Bruxelas, em Março de 2016. A fabricação deste explosivo, baptizado pelo grupo terrorista como “mãe de Satanás”, é simples e barata, mas lenta e sensível a altas temperaturas.

Entre os mortos do atentado em Barcelona há vítimas de 35 nacionalidades. Duas portuguesas, uma mulher de 74 anos e a sua neta de 20, morreram no ataque, reivindicado pelo Daesh.

Numa primeira fase da investigação, as autoridades acreditavam que o veículo tinha sido conduzido por Moussa Okabir. No entanto, o marroquino de 17 anos foi identificado como um dos cinco suspeitos mortos na madrugada de sexta-feira em Cambrils, a cerca de 100 quilómetros de Barcelona, o que deitou abaixo a tese inicial.

