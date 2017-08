Maquinistas do metro do Porto anunciam greve no início de Setembro

Os agentes de condução da Metro do Porto vão realizar uma greve no primeiro fim-de-semana de Setembro, quando se realizará a Red Bull sobre o rio Douro, disse à Lusa fonte do sindicato dos Maquinistas. "O pré-aviso de greve já foi entregue para as 12h do dia 1 até às 12h00 do dia 4 de Setembro, disse o dirigente sindical Rui Pedro Pinto, acrescentando que os agentes de condução reivindicam mais efetivos para assegurar toda a operação da Metro do Porto, bem como "ver salvaguardadas algumas condições de trabalho" no âmbito do novo operador que vencer o concurso público para a concessão da empresa.

Segundo Rui Pedro Pinto, os 207 operadores de condução afetos à Prometro (empresa responsável pela operação) são insuficientes para garantir os serviços, designadamente para as operações especiais que a Metro promove quando há eventos na cidade. "Seriam necessários mais 20 ou 30 agentes", disse. Os trabalhadores, que lutam também que lhes seja atribuída a categoria profissional de maquinista, reivindicam também melhores condições de trabalho, queixando-se de constantes falhas do ar condicionado nos veículos, por exemplo, referiu.

O dirigente sindical disse ainda que foi pedida uma reunião "tripartida" à Metro do Porto e à Prometro para debater estas questões, tendo a empresa com a concessão da operação manifestado apenas na sexta-feira disponibilidade para se reunir.

A data da greve coincide com o fim de semana em que o Porto recebe mais uma etapa da Red Bull Air Race, que decorrerá sobre o rio Douro, entre as pontes da Arrábida e Luiz I, e que costuma atrair milhares de pessoas ao Porto e a Gaia. O público pode acompanhar a acção destes aviões de acrobacia nas margens do Porto e de Vila Nova de Gaia, em áreas de acesso livre onde serão montados ecrãs gigantes.

