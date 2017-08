Preços em Luanda sobem antes das eleições

Alguns produtos da cesta básica em Angola estão a inverter a tendência de queda nos preços que se verificava desde o início do ano e nos últimos dias voltaram a acelerar, influenciados pelas eleições gerais de 23 de Agosto.

PUB

A situação foi constatada pela agência Lusa numa ronda por feiras de Luanda, como o conhecido Mercado dos Congoleses, com os vendedores a confirmarem a subida dos preços, em grande medida face ao açambarcamento de produtos, com o aproximar das eleições.

Antónia da Costa vende naquele mercado há 28 anos e explica que a subida dos preços afecta produtos como feijão, arroz, açúcar, face, por sua vez, aos altos preços nos armazéns grossistas, nos últimos dias. Explica que o quilo de açúcar, que estava nos 200 kwanzas (um euro), é agora vendido a 250 kwanzas (1,30 euros), com o preço nos armazéns a disparar nos últimos dias, tal como o arroz, cujo saco grande passou de 3.500 kwanzas (18 euros) para 4.300 kwanzas (22,10 euros), em poucas semanas, e reclama ainda da falta de clientes.

PUB

"Está tudo caro de novo", conta aquela comerciante, de 45 anos, enquanto busca justificações da subida dos principais produtos da cesta básica, relacionando com o actual ambiente político que Angola vive, de eleições gerais, marcadas para 23 de Agosto, e hábitos de eleições passadas, de açambarcamento de produtos essenciais, por receio.

"Agora ninguém sabe se a subida dos preços tem a ver com as eleições, mas se for por causa das eleições então os preços tinham de baixar e não subir", atirou.

O mesmo retrato do ambiente de vendas no mercado dos Congoleses, na capital angolana, é também apresentado por Maria Adão, que vende naquele espaço há 23 anos, afirmando que os preços dos principais produtos estão a aumentar desde finais do mês de Julho. "Os preços subiram porque nos armazéns, onde compramos, também dispararam", disse, recordando que por estes dias comercializa o quilo de feijão ou de farinha a 500 kwanzas (2,60 euros), e que o litro de óleo passou de 500 para 700 kwanzas (3,60 euros).

Em ambiente de eleições, Maria Adão, de 60 anos, defende que os preços "deveriam baixar e não disparar", como está a acontecer. "Não sabemos se por terem medo que as coisas vão falhar", aponta. "O mercado está sem clientes porque preferem comprar os produtos na rua e dificilmente entram aqui para esta zona e as bancadas estão vazias, estou a vender fuba de bombom ao preço de 200 kwanzas o quilo e a de milho 300 kwanzas", explica ainda.

Sem clientes está também Luzia Bernardo, que condena a existência de mercados paralelos nos arredores daquela praça, justificando que por vezes passa dias sem nada vender. "O nosso grande problema é mesmo a falta de clientes", atirou a Luzia Bernardo, há mais de 40 anos no Mercado dos Congoleses.

Só entre Janeiro e Dezembro de 2016, os preços em Angola aumentaram 42%, devido à crise no país, tendência que estava em queda desde o início do ano e que agora volta a ser invertida. Angola vai realizar eleições gerais a 23 de Agosto, às quais concorrem o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Convergência Ampla de Salvação de Angola — Coligação Eleitoral (CASA-CE), Partido de Renovação Social (PRS), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e Aliança Patriótica Nacional (APN).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Comissão Nacional Eleitoral de Angola constituiu 12.512 assembleias de voto, que incluem 25.873 mesas de voto, algumas a serem instaladas em escolas e em tendas por todo o país, com o escrutínio centralizado nas capitais de província e em Luanda, estando 9.317.294 eleitores em condições de votar.

A Constituição angolana aprovada em 2010 prevê a realização de eleições gerais a cada cinco anos, elegendo 130 deputados pelo círculo nacional e mais cinco deputados pelos círculos eleitorais de cada uma das 18 províncias do país (total de 90).

O cabeça de lista pelo círculo nacional do partido ou coligação de partidos mais votados é automaticamente eleito Presidente da República e chefe do executivo, conforme define a Constituição, moldes em que já decorreram as eleições gerais de 2012.

PUB

PUB