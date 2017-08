Ministra do Mar dá parecer favorável à linha marítima Madeira/continente

"Depois da pronúncia da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), chegou a vez de o Governo Regional receber o parecer favorável da Ministra do Mar relativamente às peças do procedimento do Concurso Público Internacional para a concessão de serviço de transporte marítimo regular, por ferry, entre a região e o continente português", refere o governo regional em comunicado.

PUB

O parecer técnico favorável possibilita, conforme sublinha o secretário da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, “o cumprimento de mais um passo no desenvolvimento deste processo e o lançamento, na plataforma, do Concurso Público Internacional, no decorrer da semana que agora se inicia, ou seja, entre os dias 22 e 25 de Agosto”.

O governante garante “que o trabalho que competia à região foi desde cedo assegurado e que, agora, cabe proceder à abertura do concurso e tudo fazer para que o mesmo suscite o interesse do mercado”.

PUB

A Secretaria adianta que, em termos de calendário, "mantêm-se as condições previstas e já publicamente avançadas, ou seja, aberto o concurso na plataforma, segue-se um prazo de 70 dias para a apresentação de propostas dos armadores, seguindo-se, depois, o tempo relativo à montagem da operação", que espera concretizada e a funcionar no primeiro semestre de 2018.

PUB

PUB