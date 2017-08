Desemprego registado pelo IEFP recua para níveis de 2008

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 16,4% em Julho, face a igual mês de 2016, e 0,5% em relação ao mês anterior. No final do mês, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) dava conta de 416.275 desempregados inscritos nos seus centros.

De acordo com os dados disponibilizados nesta segunda-feira pelo instituto, é preciso recuar até Dezembro de 2008 para encontrar um número mais baixo do que o observado no mês em análise.

As diminuições homólogas do desemprego registado no final de cada mês ocorrem há 45 meses consecutivos, ou seja, desde Novembro de 2013.

Para a diminuição homóloga do desemprego contribuíram todos os grupos, com destaque para as reduções observadas nos homens (18,9%), nos adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos (16%), nos inscritos nos centros de emprego há menos de um ano (19,1%), nos que procuravam novo emprego (16,1%) e nos que possuem habilitação escolar equivalente ao primeiro ciclo do ensino básico (17,5%).

Segundo o IEFP, o desemprego afectava em Julho 44.454 jovens, o que representa uma redução homóloga de 19,5% (menos 10.755 jovens), tendo permanecido praticamente inalterado em termos mensais (com uma subida de 0,1%, o correspondente a mais 30 jovens).

Já o número de desempregados de longa duração foi de 211.662, diminuindo 13,5% em relação ao mês homólogo (menos 33.106 pessoas) e 0,6% em termos mensais (menos 1271 pessoas).

O desemprego diminuiu em todas as regiões do país, destacando-se o Algarve com a descida percentual mais acentuada (26,9%) face a 2016. Em relação ao mês anterior, o desemprego também diminuiu nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Madeira e Açores, e aumentou ligeiramente no Norte (0,2%), Centro (2%) e Alentejo (1%).

Olhando para o movimento de desempregados ao longo do mês de Julho, o IEFP dá conta de 43.355 novas inscrições, uma redução de 8,3% face ao mês homólogo. Já na comparação com Junho, houve um aumento de 5,2% que corresponde a mais 2149 pessoas.

Nos dados agora divulgados, o IEFP dá também conta do número de desempregados que estão ocupados em acções de formação profissional ou em programas de emprego (excepto os que visam a integração directa no mercado de trabalho) e que, por isso, deixam de constar nas estatísticas como desempregados. Em Julho, havia 95.648 pessoas nesta situação, menos 5,2% do que em Junho e uma redução de 5% face ao período homólogo.

A redução do número de desempregados registados no IEFP está em linha com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística que, no seu inquérito ao emprego, deu conta de uma taxa de desemprego de 8,8% no final do segundo trimestre de 2017. Pela primeira vez em oito anos, o desemprego ficou abaixo dos 9%.

No final de 2017, o Governo prevê, no Programa de Estabilidade apresentado em Abril, uma taxa de desemprego de 9,9%, o mesmo valor estimado pela Comissão Europeia em Maio.

