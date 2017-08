Ministério Público suspende peritagens da câmara do Funchal à queda de árvore

O Ministério Público (MP) suspendeu as peritagens que a Câmara Municipal do Funchal estava a fazer ao local onde, na última terça-feira, caiu uma árvore, provocando 13 vítimas mortais. "Com vista a garantir a recolha das provas e assegurar a sua integridade foi determinado que o local fique sob vigilância da PSP, só sendo permitido o acesso mediante autorização escrita do Ministério Público", fez saber o MP numa nota publicada no site da Comarca da Madeira.

Esta decisão surge no mesmo dia em que a autarquia iria divulgar as primeiras informações técnicas sobre o acidente.

A peritagem começou esta quarta-feira. Nesse dia e na quinta-feira, os trabalhos foram levados a cabo por Pedro Ginja, engenheiro agrícola, apoiado por Ana Paula Ramos, do Instituto Superior de Agronomia, a partir de Lisboa. Segundo a câmara do Funchal, esteve também presente, a observar, o director do Departamento de Ciência e Recursos Naturais da autarquia, José Carlos Marques, o responsável pelos jardins e espaços verdes, Francisco Andrade, e Paulo Rocha da Silva, engenheiro técnico agrário, convidado pela diocese do Funchal.

O MP, que abriu um inquérito às circunstâncias da queda do carvalho no Largo da Fonte, no Funchal, adianta ainda que fez as diligências necessárias para obter “toda a correspondência que terá sido trocada entre órgãos autárquicos, particulares e entidades regionais”. Desde terça-feira, a câmara do Funchal e a paróquia da Senhora do Monte têm apresentado versões contraditórias sobre a posse do terreno onde se encontrava a árvore.

O Ministério Público realça que, à data em que abriu o inquérito, iniciou um "processo de selecção e nomeação de peritos com conhecimentos especializados nas áreas florestal e botânica, tendo sido solicitada a colaboração de uma instituição universitária não sedeada na região autónoma” e ordenou as autópsias médico-legais às 13 vítimas mortais deste acidente, lê-se na nota publicada na manhã desta sexta-feira.

O inquérito é dirigido pelo DIAP do Funchal, sendo o Ministério Público coadjuvado na investigação pela PSP.

Contactada pelo PÚBLICO, a câmara do Funchal não quis comentar.

