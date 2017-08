Ministério Público abre inquérito à queda de árvore no Funchal

O Ministério Público instaurou um inquérito na sequência da morte de 13 pessoas na freguesia do Monte, arredores do Funchal, Madeira, devido à queda de uma árvore, disse à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República.

"O Ministério Público decidiu instaurar inquérito", disse fonte da PGR, em resposta escrita enviada à Lusa.

Nesta terça-feira, ao início da tarde, uma árvore de grande porte caiu em cima de dezenas de pessoas no Largo da Fonte, nos jardins do centro da freguesia do Monte, pouco antes da saída da procissão em honra da padroeira da Madeira, a Senhora do Monte.

A queda da árvore provocou 13 mortos e 50 feridos, entre os quais uma criança, segundo os dados oficiais facultados nesta tarde pelo governo madeirense.

