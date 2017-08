Startup portuguesa Codacy angaria 4,3 milhões de euros

A startup portuguesa Codacy, que desenvolve tecnologia para análise automática de código informático, angariou 4,3 milhões de euros, numa ronda de financiamento liderada pela firma de capital de risco sueca EQT Ventures.

Na ronda participaram ainda os anteriores investidores na empresa, entre os quais a Caixa Capital (o braço de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos), a capital de risco portuguesa Faber Ventures, e o conhecido fundo londrino Seedcamp.

Os detalhes do negócio, nomeadamente a percentagem do capital da empresa que foi entregue aos investidores, não foram divulgados. Contactado pelo PÚBLICO, o co-fundador Jaime Jorge disse não poder revelar pormenores.

O serviço da Codacy, que é vendido num modelo de assinatura mensal ou anual, revê automaticamente código informático, identificando falhas, como problemas de segurança, e prometendo poupar tempo e tornar mais eficaz o trabalho de programadores. Entre os concorrentes estão, entre outros, a nova-iorquina Code Climate, que em Outubro de 2016 angariou 4,5 milhões de dólares (3,8 milhões de euros), também numa ronda de financiamento série A – que é a gíria do sector para a primeira ronda de uma startup a envolver montantes significativos.

Nos círculos do empreendedorismo tecnológico, a Codacy é uma das mais conhecidas startups de origem portuguesa.

A empresa tem actualmente 13 pessoas a tempo inteiro. O plano passa por expandir os esforços de venda e de marketing, explicou Jaime Jorge, bem como contratar em Portugal. "Queremos contratar mais de 30 pessoas nos próximos meses."

Nos círculos do empreendedorismo tecnológico, a Codacy é uma das mais conhecidas startups de origem portuguesa. A ideia nasceu há cerca de cinco anos, pela mão de Jaime Jorge e João Caxaria, num projecto que começou por se chamar Qamine. Depois de um período na incubadora StartUp Lisboa, o projecto recebeu financiamento do Seedcamp e Jaime Jorge criou uma empresa no Reino Unido. Em 2014, foi uma das premiadas na Web Summit, em Dublin. O prémio ajudou a que Lisboa fosse vista pelos organizadores como uma cidade possível para acolher o evento (a primeira edição em Portugal foi em 2016).

Hoje, a tecnologia da Codacy é usada por empresas como a Adobe e o PayPal. "Temos várias centenas de clientes em todo o mundo [e estamos] a crescer a dois dígitos todos os meses", disse Jaime Jorge.

