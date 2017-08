Mais de uma centena de deslocados devido ao fogo de Mação

Centenas de pessoas tiveram de ser deslocadas das suas casas devido ao incêndio de Mação, em Santarém, para o qual vão ser nesta quinta-feira mobilizados todos os meios aéreos disponíveis, anunciou a Protecção Civil.

De acordo com adjunta de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, há 81 deslocados em Mação, 24 em Abrantes e 28 no Sardoal, os concelhos para onde o incêndio já se estendeu.

Relativamente aos meios aéreos Patrícia Gaspar disse que à excepção de dois aviões que permanecem no combate às chamas em Vila Real e de onde não podem ser deslocados para não desguarnecer a região no Norte do país, todos ou restante meios aéreos vão ser mobilizados para o incêndio de Mação.

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, estimou nesta quinta-feira que "80 a 90% do concelho" tenha ardido devido ao fogo ainda activo e dos incêndios no final de Julho.

“Acabei de dar uma volta por grande parte do perímetro do fogo, é desolador aquilo que se vê. O concelho está completamente destruído. É uma imensidão de problemas que aqui temos. Temos 80, 90% do concelho ardido, é esta a realidade, infelizmente”, disse à Lusa.

Segundo a página da Protecção Civil na Internet, este incêndio em Mação estava a ser combatido às 10h10 por 859 operacionais e 13 meios aéreos. A A23, que chegou a estar cortada, já foi entretanto reaberta.

