Medina propõe debate único em Lisboa com todos os candidatos

O director de campanha de Fernando Medina, actual presidente da Câmara de Lisboa e candidato do PS ao mesmo cargo, propôs esta quinta-feira a realização de uma reunião entre as diferentes candidaturas e as direcções editoriais das várias estações de televisão para afinarem o calendário dos debates.

Sérgio Cintra, o director de campanha, avança que considera mais esclarecedor “a existência de vários frente-a-frente, envolvendo todos os candidatos,” e de “um único debate com a participação de todos”.

A carta enviada pelo PS às várias televisões surge como reacção aos pedidos da CMTV, da SIC, da RTP e da TVI, que “propuseram a realização de um debate entre todos os candidatos, levando à realização de quatro debates televisivos com todas as candidaturas”, escreve Sérgio Cintra, acrescentando que há ainda pedidos das rádios que vão no mesmo sentido.

“A realização de quatro debates nestes moldes nunca aconteceu em qualquer acto eleitoral e, no entendimento desta candidatura, não parece o mais favorável para o debate de ideias e esclarecimento dos munícipes”, lê-se na carta.

Em 2013 apenas existiu “um debate entre todos os candidatos, realizado na Antena 1”, lembra a candidatura.

