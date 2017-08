Quatro filmes de produção e co-produção portuguesa no Festival de Cinema de Toronto

Quatro filmes de produção e co-produção portuguesa, entre os quais A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, e Flores, de Jorge Jácome, foram selecionados para o Festival Internacional de Cinema de Toronto, que decorre em Setembro no Canadá. De acordo com informação disponibilizada na página oficial do festival, serão apresentados na secção Wavelenghts, dedicada ao cinema experimental e que se subdivide em curtas e longas-metragens.

Estreado no Festival de Cannes, em Maio, A Fábrica de Nada venceu então o Prémio Fipresci, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, a que se seguiu o prémio CineVision, em Junho, em Munique, para Melhor Filme. A longa-metragem de Pedro Pinho estreia-se nas salas portuguesas a 21 de Setembro. Já a curta-metragem Flores venceu o prémio Novo Talento em curtas do 14.º IndieLisboa - Festival de Cinema Independente, em Maio.

Em Toronto será também apresentada, na secção Short Cuts, a curta-metragem de animação Água Mole, de Laura Gonçalves e Xá (Alexandra Ramires), que teve estreia na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, em Maio. Por seu lado, a secção Masters integra Zama, da realizadora argentina Lucrecia Martel, uma co-produção Argentina, Brasil, Espanha, França, Holanda, México, Portugal (através da produtora O Som e a Fúria) e Estados Unidos, que irá estrear-se no Festival de Veneza, que decorre entre 30 de Agosto e 9 de Setembro.

A programação do Festival Internacional de Cinema de Toronto integra ainda um outro filme que envolve um produtor português: na secção Sessões Especiais será apresentado The Captain, de Robert Schwentke, uma co-produção entre a Alfama Films de Paulo Branco (França), a Filmgalerie 451 (Alemanha) e a Opus Film (Polónia).

