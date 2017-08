Londres não quer fronteira com Irlanda após “Brexit”

O Governo britânico não quer um posto fronteiriço entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda quando sair da União Europeia, segundo um documento a ser publicado esta quarta-feira, citado pela agência Reuters.

Londres apresentara já na véspera uma proposta para uma união aduaneira temporária, tentando resolver um dos mais contenciosos aspectos do "Brexit" – como funcionará o comércio entre o Reino Unido e o bloco europeu.

Bruxelas reagiu pela voz do coordenador do Parlamento Europeu para o "Brexit", o belga Guy Verhosftadt, que classificou esta ideia como “uma fantasia”.

Ainda não houve reacções à proposta sobre a fronteira de 500 quilómetros entre as duas Irlandas, por onde passam todos os dias 30 mil pessoas sem alfândega ou verificação de passaporte.

Como pôr em prática um acordo que não aumente a tensão na Irlanda do Norte, onde um acordo de paz foi assinado em 1998 depois de 30 anos de violência que deixou cerca de 3600 mortos.

O Governo fala de uma fronteira “sem infra-estrutura física de fronteira e postos fronteiriços” com o argumento de que com a proposta anterior de alfândega seria possível a livre circulação de bens. Devido à sensibilidade da questão, argumenta o Reino Unido, “ambos os lados têm de mostrar flexibilidade e imaginação no que diz respeito à questão da fronteira na Irlanda do Norte”.

“É certo que ao estrturarmos este modelo sem precedentes, temos alguns princípios muito claros", disse uma fonte citada pelo diário britânico The Guardian. “O principal é que concordemos de imediato que uma estrutura de fronteira física, que significaria um regresso aos postos de fronteira do passado, é compleamente inaceitável para o Reino Unido.”

