Quem é o general da estátua da polémica nos EUA?

A planeada retirada de uma estátua de um homem a cavalo foi o pretexto para a manifestação de extrema-direita em Charlottesville, Virgínia, no fim-de-semana.

PUB

O monumento homenageia o general da Robert E. Lee, que liderou as tropas sulistas (da Confederação de 13 estados, os Estados Confederados da América), que partiram para a guerra com a União, ou Norte, defendendo a escravatura.

Lee teve educação militar em Westpoint, onde foi o segundo melhor aluno, e distinguiu-se em batalhas na guerra contra o México. Aceitou liderar as tropas da Confederação na Virgínia, embora não tivesse muita experiência a comandar tropas. Ganhou algumas batalhas e perdeu outras, e a sua prestação militar é vista como tendo tido altos e baixos. No final, no entanto, continuou a lutar, embora a derrota fosse quase certa durante grande parte de 1864 e só se rendeu em Abril de 1865. Para além de liderar as tropas que defendiam o esclavagismo, o general era ainda dono de escravos.

PUB

Descendentes de combatentes sulistas defendem a manutenção de monumentos a Lee e outros generais como Thomas “Stonewall” Jackson, ou símbolos como a bandeira da Confederação. Mas estes são vistos cada vez mais e apenas como representações de um ideal de sociedade assente na exploração e segregação racial.

Ironicamente, o próprio Lee não queria a reconstrução de monumentos em sua honra, defendendo que o país devia seguir em frente.

Apesar de derrotados na Guerra Civil (1861-1865), as figuras que simbolizam a luta sulista continuam em monumentos e locais públicos em vários estados do Sul.

A maioria destes monumentos foram construídos em dois períodos: nos anos de 1890, na altura do estabelecimento das leis que determinavam a segregação, e nos de 1950, quando houve grande resistência no Sul ao movimento de direitos civis, notou James Grossman, director executivo da American Historical Association, em declarações ao New York Times.

Haverá cerca de 718 monumentos destas figuras, nas contas da organização que estuda o extremismo Southern Poverty Law Center.

O debate sobre o que fazer com estes símbolos é relativamente novo: generalizou-se em Junho de 2015, depois de um supremacista branco ter assassinado um grupo de pessoas numa igreja frequentada pela comunidade negra de Charleston, Carolina do Sul.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pouco depois, a bandeira da Confederação, por exemplo, foi retirada do edifício do Capitólio de Columbia, no mesmo estado.

A acção de Charlottesville e a morte de uma manifestante contra os extremistas terá o efeito de acelerar o processo de retirada dos monumentos. Esta quarta-feira, a cidade de Baltimore retirou dois monumentos, um a Lee e outro a Jackson, uma acção aprovada em conselho municipal “na sequência das acções de terrorismo interno levadas a cabo por supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia, no passado fim-de-semana”, cita o Baltimore Sun.

Para quem se questiona se a retirada de monumentos não é “apagar a História” (como fez o Presidente, Donald Trump, questionando a acção), James Grossman responde que não se deve confundir História e memória. “Não se está a mudar a História, está-se a mudar o modo de lembrar a História.”

PUB

PUB