Incêndios: sobe para 55 o número de feridos desde quarta-feira

O número de feridos registados desde quarta-feira devido aos incêndios subiu para 55, com as ocorrências de Louriçal do Campo e Vila de Rei a serem as que mais operacionais mobilizam no terreno, segundo a Protecção Civil.

No primeiro briefing desta terça-feira, realizado pelas 9h, em Lisboa, a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, revelou que, destes 55 feridos, 51 são leves e quatro graves, e que são contabilizados desde quarta-feira, dia em que começou o primeiro incêndio em Abrantes e teve início o maior número de ocorrências.

Segundo Patrícia Gaspar, na segunda-feira registaram-se 148 incêndios, descendo assim o número registado nos últimos dias, que tinha sido superior a 200 ocorrências.

Destes 148 incêndios, os distritos com maior número foram Porto (47), Braga (14) e Viseu (14).

Desde as 0h de hoje, registaram-se 30 ocorrências, entre as quais se contabilizam as de maior dimensão em Louriçal do Campo e Vila de Rei (Castelo Branco). Estas duas ocorrências estão a mobilizar mais de mil operacionais.

De acordo com Patrícia Gaspar, na segunda-feira foi accionado o Plano Municipal de Emergência da Protecção Civil no Fundão, subindo para seis os que estão actualmente em vigor.

No terreno, permanecem 620 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea e os meios aéreos continuam a contar com o apoio do avião de Marrocos e dos oriundos de Espanha.

Das várias vias que na segunda-feira estiveram encerradas, apenas a Estrada Nacional (EN) 18, junto à área que arde no Fundão, se encontra encerrada.

Patrícia Gaspar afirmou ainda que o dia começou com sinais "mais positivos" do que nos últimos dias, embora a Protecção Civil continua mobilizada, uma vez que voltará a registar-se "um novo aumento da temperatura, sobretudo nas regiões do Interior e Alentejo". "Amanhã o cenário mantém-se", acrescentou a adjunta de operações da ANPC.

