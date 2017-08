Fogo de Ferreira do Zêzere dominado. Vila de Rei ainda preocupa

O incêndio, que desde sexta-feira lavra em Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, foi dominado nesta terça-feira, de acordo com a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANCP).

Este fogo, que na noite de segunda-feira já dava sinais de abrandar, foi dominado às 05h52, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

Segundo a página da ANCP, pelas 6:20 continuavam no terreno 166 operacionais e 53 meios terrestres.

Pelas 23h45 de segunda-feira, o Comandante Operacional Municipal de Protecção Civil (COMPC) de Ferreira do Zêzere descreveu à Lusa um cenário de abrandamento das chamas, apesar de ainda existirem “sectores ainda muito activos”.

"A situação esteve muito complicada em Dornes, Peralfaia e Rio Cimeiro, onde as chamas chegaram até às casas e aos quintais, mas as habitações foram salvas e só em Rio Cimeiro transferimos algumas pessoas, ao final da tarde, por precaução", disse então Pedro Mendes.

Outro fogo dominado lavrava no distrito de Santarém, no concelho de Abrantes, com 123 operacionais e 33 viaturas no terreno.

Na madrugada desta terça-feira foi ainda extinto o incêndio em Macedo de Cavaleiros, decorrendo trabalhos de rescaldo.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, o fogo entrou em conclusão às 3h21. Segundo a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil, encontravam-se ainda no local 142 operacionais e 47 meios terrestres.

Este fogo deflagrou na localidade de Chacim às 2h35 de segunda-feira.

Outro incêndio no mesmo distrito lavra em Torre de Moncorvo, tendo sido já dado como dominado, com 62 operacionais e 21 veículos no terreno.

Vila de Rei preocupa

Às 8h desta terça-feira, o incêndio que concentrava mais meios era o de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, onde estavam 787 operacionais e 218 meios terrestres. Este fogo obrigou, segundo a ANPC, a cortar a EN 348, entre Vila de Rei e Ferreira do Zêzere.

O segundo maior incêndio, entre as quatro ocorrências importantes destacadas pela ANPC às 8h, registava-se também no distrito de Castelo Branco. O fogo, que começou no domingo perto da localidade de Louriçal do Campo, no concelho de Castelo Branco, e se alastrou a território do concelho do Fundão, era combatido por 326 operacionais e 101 meios terrestres.

