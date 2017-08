Londres vai propor união aduaneira temporária a Bruxelas

O Reino Unido quer um acordo interino aduaneiro com a União Europeia depois da sua saída para permitir o máximo de trocas comerciais livres, disse o ministro para o "Brexit", David Davis, numa série de entrevistas televisivas.

No entanto, o responsável também quer que Londres mantenha o direito de negociar outros acordos de comércio livre – o que poderá ser um ponto controverso nas negociações com Bruxelas.

A união aduaneira temporária deverá ser curta, apenas o tempo suficiente para “minimizar a fricção”, segundo um documento detalhando a estratégia britânica citado pela agência Reuters. Davis falou de uma janela de cerca de dois anos.

É a resposta do Governo à crescente preocupação de empresários, que temem ficar repentinamente sem acesso livre ao mercado europeu e sem outras alternativas imediatas para evitar demoras em alfândegas após o “Brexit” em Março de 2019.

O ministro para o "Brexit" foi questionado sobre quanto poderia custar este acordo temporário, mas escusou-se a responder: “Não vou fazer a negociação no ar”, disse à BBC Radio 4. O objectivo é ainda, acrescentou, reduzir a chamada factura do "Brexit". "Vão ter de me deixar negociar o que acontecerá nesse período. Mas o objectivo é acabar com estes pagamentos de 10 mil milhões de libras por ano". Neste momento “ainda estamos a discutir com eles quanto poderemos estar a dever no curto prazo, mas vamos acabar por resolver esta questão."

Davis sublinhou ainda que a proposta da união aduaneira temporária serve o interesse de ambos os lados: “Vendemos-lhes [aos países da UE] cerca de 230 mil milhões de euros em bens e serviços por ano. Eles vendem-nos 290 mil milhões."

