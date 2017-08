David Davis acusado de trabalhar "apenas três dias por semana"

No mesmo dia em que o ministro para o “Brexit” detalhava uma das mais complexas propostas para o futuro das relações com a UE, o seu antigo chefe de gabinete atacou-o de uma forma há muito não vista. Numa série de tweets, James Chapman acusou David Davis de “trabalhar apenas três dias por semana” e de não se preparar para as reuniões de trabalho.

A ofensiva surgiu depois de, numa das entrevistas que deu às televisões britânicas, Davis ter dito que Chapman foi um bom chefe de gabinete, apesar de ter sido sempre a favor da permanência britânica na UE.

Na resposta, o antigo editor de política do Daily Mail, que se tornou próximo do ex-ministro das Finanças George Osborne, escreveu que nem Davis nem a primeira-ministra britânica, Theresa May ,“têm a mais leve ideia do que estão a fazer” nas negociações em Bruxelas.

Conta ainda que viu o ministro ter por várias vezes um comportamento ofensivo, incluindo numa reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, em que terá dito a Robert Fico: “Se pensam que vos vamos pagar para nos venderem os vossos carros, estão enganados.” Chapman diz ainda que Davis ligou um dia por engano a Barnier “pensando que estava a falar com um amigo da extrema-direita”.

Um porta-voz de Davis assegurou que o ministro, que é também deputado, “trabalha obviamente a tempo inteiro”.

