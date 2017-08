Incêndios florestais: várias estradas cortadas e habitantes retirados de casa

O número de incêndios florestais diminuiu nesta segunda-feira mas o dia foi extremamente complicado: foi necessário manter activados seis planos de emergência, retirar habitantes de várias aldeias e cortar uma série de estradas. Os próximos dias também não se afiguram fáceis: a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) decidiu manter o estado de alerta laranja em todos os distritos do continente, porque as previsões meteorológicas apontam para a continuação de temperaturas elevadas e vento forte, mantendo-se o preocupante cenário dos últimos dias.

O fogo que começou na localidade de Louriçal do Campo (concelho de Castelo Branco), na madrugada de domingo, progrediu para o concelho do Fundão, concretamente para a aldeia histórica de aldeia de Castelo Novo. Por volta das 19h20, as pessoas começaram a ser retiradas das suas casas, porque a aldeia estava cercada pelo fogo, descrevia a SIC Notícias.

Alguns minutos antes, no segundo briefing diário, Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Protecção Civil, sublinhava que desde as 0h tinham sido registados 121 incêndios e frisava que quase todos tinham sido entretanto dominados. Patrícia Gaspar destacava a essa hora não só os dois incêndios com frentes activas que lavravam no concelho de Castelo Branco, mas também dois fogos que estavam a ser combatidos no distrito de Santarém, nos concelhos de Ferreira do Zêzere e de Abrantes. Outros dois incêndios, em Macedo de Cavaleiros (Bragança) e em Santa Marta de Penaguião (Vila Real), preocupavam também as autoridades.

“Mantemos seis planos de emergência de protecção civil activados, um plano distrital e cinco planos municipais”, sintetizava a porta-voz da ANPC, indicando que todos os reforços de combate aos incêndios florestais se mantinham no terreno, com o auxílio de “24 máquinas de rasto” e o apoio de 620 militares da Marinha, Exército e Força Aérea.

Autarca pediu reforços

Em Vila de Rei, mais de 500 operacionais tentavam combater as chamas e o fogo em Louriçal do Campo, que tinha começado na madrugada de domingo, e acabou por progredir para o concelho do Fundão, passando por várias freguesias da encosta da serra da Gardunha. Desesperado, o presidente da Câmara, Paulo Fernandes, implorava às autoridades “um reforço de meios”, enquanto mandava retirar das casas os habitantes de Castelo Novo. Depois das 22h30 a autarquia activou o plano de emergência municipal.

A auto-estrada A23 foi cortada entre o nó do Fundão Sul e a Lardosa e o incêndio levou ainda ao corte da estrada nacional 18 entre as localidades de Alpedrinha e Vale de Prazeres.

Segundo o presidente da Câmara de Mação, as aldeias de Louriceira e Cerro do Outeiro, em Mação (Santarém), começaram a ser evacuadas ao final da tarde devido à intensidade do incêndio que se aproximava vindo de Vila de Rei.

O balanço dos últimos seis dias é trágico: os incêndios que deflagraram desde quarta-feira já provocaram 48 feridos e três deles, dois bombeiros e uma mulher, são graves, adiantou a porta-voz da protecção civil, que avisou que a situação meteorológica não se deverá alterar nos próximos dias. “Estamos a falar de temperaturas altas, vento, humidades relativas muito baixas. Por isso decidiu-se manter o estado de alerta especial no nível laranja, em todos os distritos do continente”, sintetizou.

