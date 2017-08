A23 cortada devido a incêndio que cerca aldeia de Castelo Novo, no Fundão

A autoestrada da Beira Interior (A23) foi cortada esta segunda-feira às 19h05, entre o Fundão e Lardosa, distrito de Castelo Branco, devido ao incêndio que lavra naquela zona e que já está a entrar na aldeia histórica de Castelo Novo. “O fogo rodeou a aldeia e já temos zonas da aldeia a arder”, disse o presidente da Câmara Municipal, Paulo Fernandes.

Segundo o autarca, as pessoas estão a ser retiradas das casas e a ser concentradas no centro da aldeia, já que “não estão reunidas as condições de segurança” para as retirar desta aldeia histórica. Este fogo obrigou também ao encerramento da A23, entre o nó de Fundão Sul e o nó da Lardosa, já no concelho de Castelo Branco, não havendo previsão quanto à sua reabertura, segundo disse fonte da Scutvias, a concessionária da A23.

Este fogo começou na localidade de Louriçal do Campo, concelho de Castelo Branco, às 01h27 de domingo, e, entretanto, progrediu para o concelho do Fundão, onde entrou cerca das 17h do mesmo dia, mantendo-se fortemente activo durante toda a noite e esta segunda-feira, tendo já passado por várias freguesias da encosta da Serra da Gardunha.

Cerca de uma hora antes, o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, já tinha apelado publicamente às autoridades nacionais para que reforçassem os meios, salientando que o fogo “está completamente descontrolado”.

Mas a responsável da ANPC, Patrícia Gaspar, não confirmou que Castelo Novo estivesse a ser evacuada, como avançou a Sic Notícias. Castelo Novo é uma “das aldeias identificadas para uma eventual evacuação”, mas, neste momento, os operacionais no local ainda não deram indicação para que as pessoas sejam retiradas. “Em muitos casos o fogo é combatido quando está nas proximidades da aldeia, sem colocar as pessoas em risco, pelo que não é necessária a sua retirada. Vamos esperar e ver como prossegue”, disse ao PÚBLICO.

A adjunta do comando nacional da ANPC nota que é “possível" que estas pessoas estejam a ser retiradas de suas casas e concentardas no centro da aldeia, por ser uma “técnica habitual, a que se tem recorrido neste tipo de situações” em que o fogo rodeia pequenas aldeias. “É suficiente levar as pessoas para um local seguro e esperar a passagem do incêndio”, frisou.

Desde as 0h00 desta segunda-feira, a ANPC registou 121 incêndios florestais, a maior parte dos quais estavam dominados ao final da tarde, mas havia seis grandes fogos activos. Patrícia Gaspar sublinhou que continuam assim activados seis planos de emergência, um distrital e cinco municipais, e que as previsões meteorológicas para os próximos dias obrigam a manter o estado de alerta especial, com o nível laranja, em todos os distritos do Continente. As previsões indicam que nos próximos dias vão continuar as temperaturas altas, o vento forte e a humidade relativa muito baixa, justificou.

O incêndio que estava a mobilizar mais meios nesta segunda-feira, para além do de Castelo Novo, no Fundão, era o de Vila de Rei, em Castelo Branco.

