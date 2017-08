Trump sob fogo pela reacção morna à violência na manifestação de extrema-direita

O Procurador-Geral da República dos Estados Unidos, Jeff Sessions, pediu que fosse aberta uma investigação federal sobre a violência na manifestação de extrema-direita em Charlottesville, na Virgínia, no sábado, e o FBI está já a trabalhar no caso. Além de vários feridos, morreu uma mulher de 32 anos, Heather Heyer, quando um supremacista branco de 20 anos atirou o carro que conduzia contra um grupo de contramanifestantes, que acorreram ao local em grande número, para tentar impedir a marcha de grupos nazis, membros do Ku Klux Klan e activistas da alt-right.

Mas em termos políticos, o grande sobressalto é a falta de empenho demonstrada pelo Presidente Donald Trump em condenar directamente os grupos de extrema-direita que organizaram a manifestação – emitiu um tweet em que condenou “a demonstração de ódio, intolerância, e violência de muitas partes, de muitas partes.” E ainda apelou à união de todos os cidadãos usando o seu lema de campanha: “We are ALL AMERICANS FIRST”, escreveu, em letras maiúsculas.

Com armas de fogo, paus e bastões, escudos, sprays de gás pimenta e outra parafernália, os manifestantes de extrema-direita tinham vindo preparados para o confronto. E muitos dos que se juntaram em Charlottesville, na maior demonstração deste género dos últimos anos, eram apoiantes declarados de Donald Trump. Entre os líderes, por exemplo, está Richard Spencer – “uma versão de fato e gravata dos supremacistas brancos de antigamente, uma espécie de racista profissional que usa khakis”, na descrição da organização Southern Poverty Law Center, que se dedica ao estudo dos radicalismos de extrema-direita nos Estados Unidos. Spencer foi um apoiante declarado de Donald Trump nas presidenciais.

Foto Apoiante de Trump na manifestação em Charlottesville Joshua Roberts/REUTERS

A reacção à fraca declaração do Presidente dos EUA, quando desfilaram nas ruas de uma cidade americana homens (as fotos mostram exclusivamente homens…), bandeiras com símbolos nazis e outras simbologias de grupos que incitam ao ódio racial e prontos ao confronto armado, foi duramente criticada.

“Esta é a sua gente, Presidente Trump”, escreveu o colunista do Washington Post Colbert I. King. “Trump sabe o que se passou naquelas ruas e quem foram os organizadores. É normal que o saiba. São algumas das mesmas forças que ajudaram a colocá-lo na Casa Branca”, declarou.

“Uma pessoa foi morta numa manifestação neonazi hoje. Aconteceu mesmo. Na América. Em 2017. Temos de dizer qual é a nossa posição – todos nós”, escreveu no Twitter a senadora democrata Elizabeth Warren, uma inimiga de estimação de Donald Trump.

Houve tantas reacções críticas que a Casa Branca viu-se constrangida a esclarecer que Trump também condenou os manifestantes de extrema-direita. “O Presidente condenou o ódio, a intolerância e a violência de todas as origens e lados. Houve violência entre os manifestantes e contramanifestantes, incluindo supremacistas brancos, Ku-Klux-Klan, neo-nazis e todos os grupos extremistas”, disse um porta-voz, citado pela Reuters.

