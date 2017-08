Sérgio Sousa Pinto na Universidade de Verão do PSD

Pelo 15.º ano consecutivo, o PSD realiza a Universidade de Verão, uma iniciativa de formação que reúne 100 jovens entre 28 de Agosto e 3 de Setembro, com o deputado socialista Sérgio Sousa Pinto como "professor" convidado.

PUB

Em declarações à agência Lusa, Carlos Coelho, o diretor da Universidade de Verão, que volta a decorrer em Castelo de Vide, adiantou que o programa deste ano conta "com muitos independentes e com algumas surpresas que ainda vão aparecer", destacando "nomes fortes" do PSD como o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, o comissário europeu Carlos Moedas, o antigo ministro Miguel Poiares Maduro, o deputado Miguel Morgado ou o eurodeputado Paulo Rangel.

No dia 31 de Agosto, o jantar conferência da Universidade de Verão terá como convidado o deputado do PS Sérgio Sousa Pinto.

PUB

"Há 15 anos que nós fazemos esta iniciativa de formação de jovens quadros políticos. São 100 jovens, que este ano têm mais diversidade etária e de nacionalidades", referiu, dando nota que estão inscritos alunos da Bielorrússia e de vários Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Entre os debates estarão temas da aCtualidade, destacando Carlos Coelho o painel "Eutanásia: Sim ou Não?" (com os deputados do partido com posições opostas Paula Teixeira da Cruz e Ricardo Leite) e "Incêndios: Porque é que Portugal arde tanto (com os especialistas António Louro e Marco Martins).

Questionado sobre o facto de este ano realizarem-se eleições autárquicas, o diretor da Universidade de Verão disse que a prova que esta iniciativa não funciona só para os atos eleitorais é que se realiza há 15 anos consecutivos, quer haja ou não eleições.

"A Universidade de Verão não é uma arma eleitoral, isto é, nós não estamos a utilizar a Universidade de Verão em ano de autárquicas para fazermos uma coisa diferente do que temos feito nos últimos anos", assegurou Carlos Coelho, que é também eurodeputado do PSD.

Carlos Coelho destacou que "esta iniciativa tem existido ao longo do tempo para preparar jovens de forma séria, com oradores de primeira categoria", esperando que os candidatos autárquicos do PSD retirem bastante, por exemplo, do debate que se vai fazer sobre incêndios em Portugal. "Muitos dos alunos foram depois deputados, presidentes de câmara, vereadores. É um bocado semear para colher", sintetizou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o responsável pela iniciativa, "entre as oito aulas, os cinco jantares-conferência, os trabalhos de grupo e as simulações de assembleia vai ser uma oportunidade de formação com muito interesse".

"É possível que ainda haja mais uma ou duas surpresas e em qualquer circunstância nós temos nomes muito fortes quer dentro do PSD quer fora do PSD", observou, dando nota de "independentes com muita qualidade".

Catarina Albuquerque (Prémio Água Global 2016), Daniel Traça (diretor da Nova School of Business and Economics) ou Maria Manuel Mota (cientista portuguesa que recebeu o Prémio Pessoa em 2013) são alguns dos "professores" independentes convidados para a Universidade de Verão do PSD 2017.

PUB

PUB