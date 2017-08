Incêndios: Cinco bombeiros e um civil com ferimentos ligeiros em Vila Real

O presidente da Câmara de Vila Real disse que seis pessoas ficaram feridas na sequência do incêndio na serra do Alvão, designadamente cinco bombeiros e um civil que sofreram queimaduras ligeiras, uma queda e inalação de fumo. Rui Santos referiu que, por volta das 2h, o fogo estava com "perímetro definido" e que a sua situação mais difícil se situava na zona da aldeia de Couto.

Num balanço à agência Lusa, o presidente salientou que há o registo de seis feridos ligeiros, cinco bombeiros e um civil, devido à inalação de fumo, uma queda e queimaduras ligeiras. Referiu ainda que "não existem habitações destruídas" e que ardeu o jardim de uma escola, uma casa em ruínas e uma vacaria, sendo que os animais foram salvos.

As pessoas que por precaução foram retiradas de algumas aldeias, e que foram alojadas temporariamente no Regimento de Infantaria 13, já regressaram às suas habitações. São pessoas idosas, doentes ou mais vulneráveis e que foram retiradas por causa do fumo intenso e da proximidade do incêndio.

No combate ao fogo, que deflagrou cerca das 16h30 de quarta-feira, junto à aldeia de Paredes, estão cerca de 450 operacionais e 120 viaturas.

O combate foi reforçado com grupos de bombeiros provenientes do Porto, Braga, Bragança e Viseu, elementos da Força Especial de Bombeiros e do Grupo de Intervenção Protecção e Socorro da GNR.

Rui Santos disse ainda que, de manhã, serão solicitados meios aéreos para ajudar no combate ao fogo, salientando que o grande inimigo dos operacionais é o vento intenso.

