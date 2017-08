Abusador de menores preso graças a passageira de avião

Uma professora primária da Califórnia conseguiu fazer deter um abusador de menores que seguia no seu voo depois de ter visto o homem trocar mensagens de texto de teor explícito por telemóvel.

Tudo se passou na semana passada. A professora seguia de Seattle para San José quando reparou que o passageiro no assento em frente ao seu escrevia mensagens inquietantes no telemóvel. O tamanho da letra que usava era suficientemente grande para perceber que falava com a sua interlocutora sobre os abusos sexuais de duas crianças de quem esta tomava conta. A mulher prometia enviar-lhe fotos suas a molestar os menores enquanto estes dormiam.

“Mas vais mesmo fazê-lo ou estás só a falar por falar???”, interrogava o passageiro, Michael Kellar, que tem 56 anos. “Penso que consigo fazê-lo, desde que os pais não estejam por aqui. E no domingo vou ter cá as crianças, mas não os pais”, respondia a amiga, de 50 anos.

No banco de trás a professora fotografava o ecrã do telemóvel. A seguir alertou a tripulação, que por seu turno entrou em contacto com as autoridades. Quando desembarcou em San José, o homem tinha a polícia à espera dele. Alegou que todo o diálogo não passara de mera fantasia, apesar de admitir um vago interesse em menores.

A polícia prendeu mais tarde também a mulher, Gail Lynn Burnworth, que reside em Tacoma, Washington. Alegou que as duas dezenas de fotografias que tirou às crianças mais novas, com idades inferiores a 12 anos, foram para enviar para Michael Kellar.

De acordo com a Reuters, ambos foram já presentes ao tribunal da cidade de Tacoma, no estado de Washington. Keller está acusado acusado de conspiração para cometer pornografia infantil e de tentativa de sedução de um menor. Por sua vez, Burnworth está também acusada de conspiração para cometer pornografia infantil.

