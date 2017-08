Oi precisa de acelerar investimentos para recuperar, diz presidente

"Tivemos um gap [lacuna] no investimento nos últimos dois a três anos frente às concorrentes. Para compensar, teremos que acelerar o capex [investimento] nos próximos trimestres", disse o executivo ao jornal brasileiro.

Marco Schroeder lembrou que, no segundo trimestre, a operadora investiu 21% da sua receita, mas reconheceu que para compensar a falta de investimentos dos últimos anos a empresa precisa de atingir um investimento anual de sete mil milhões de reais (cerca de 1,8 mil milhões de euros) em quatro anos.

As declarações foram publicadas um dia após a Oi ter apresentado os resultados do primeiro semestre deste ano em que o prejuízo aumentou para 3,5 mil milhões de reais (950 milhões de euros), face ao período homólogo de 2016.

Só no segundo trimestre deste ano, a operadora viu as suas perdas aumentarem em mais de 300%, para 3,3 mil milhões de reais (895 milhões de euros).

Num comunicado ao mercado, a Oi atribui o agravamento dos prejuízos ao "impacto do câmbio no resultado financeiro", já que "encerrou as suas operações de hedge [cobertura] em função da recuperação judicial".

Não foi a primeira vez que o presidente executivo da empresa falou sobre a necessidade de aumentar os investimentos da Oi.

Em Julho, Marco Schroeder já havia afirmado que a empresa ainda precisa de acordar uma capitalização de cerca de 8 mil milhões de reais (2,1 mil milhões de euros) com detentores dos títulos das suas dívidas para fechar o seu plano de recuperação judicial.

