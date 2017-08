A série dos Irmãos Coen já tem dono

Anuciada pela revista Variety em Janeiro, The Ballad of Buster Scruggs é uma minissérie de Joel e Ethan Coen passada no Velho Oeste. Com um formato de antologia, em que cada um dos seus seis episódios se focará em personagens e histórias diferentes, a série, segundo diz agora a mesma revista, terá estreia marcada para 2018 no Netflix.

Os irmãos podem estar creditados como produtores executivos de Fargo, a premiada série de antologia criada por Noah Hawley a partir do filme deles de 1996, mas nunca trabalharam em televisão – ou, neste caso, streaming com formato televisivo – antes. Não são, aliás, sequer fãs da série. Mas já andaram pelos westerns de época em 2010, com Indomável, que foi nomeado para dez Óscares, e outros filmes dos dois vão beber muita influência ao género. O último filme da dupla, Salve, César!, de 2016, passado na Hollywood dos anos 1950, tinha uma estrela de westerns interpretada por Alden Ehrenreich a tentar desastrosamente fazer a transição para filmes ditos mais sérios.

Para esta transição, terão a ajuda de um elenco composto por caras que se estreiam no universo Coen, como James Franco, Zoe Kazan – com experiência de westerns ganha em O Atalho, de Kelly Reichardt – e Tyne Daly, da série de televisão policial dos anos 1980 Cagney e Lacey. Mas também terão repetentes: Tim Blake Nelson, por exemplo, que fez com a dupla de realizadores Irmão, Onde Estás?, do ano 2000, dará corpo ao próprio Buster Scruggs – um nome que não poderia ser mais Coen.

