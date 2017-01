Os irmãos Coen vão ter a sua primeira série de TV (e é um regresso ao western)

Joel e Ethan Coen vão estrear-se em televisão com a mini-série The Ballad of Buster Scruggs, sobre a qual ainda pouco ou nada se sabe. Foi a Annapurna Television, produtora executiva do projecto, que o anunciou, garantindo que será um algo “inovador”, com uma “abordagem integrada ao teatro e à televisão”. Os irmãos Coen são, também neste caso, autores e realizadores.

PUB

O seu filme Fargo (1996), com Frances McDormand como a inesquecível Marge Gunderson, já foi adaptada para televisão pela Fox, mas os Coen não estiveram envolvidos em nenhuma fase do processo.

Com The Ballad of Buster Scruggs, Joel e Ethan Coen regressam ao universo dos filmes de cowboys que haviam já explorado em Indomável (2010), take dois da adaptação do romance True Grit (1968), de Charles Portis – o primeiro take é A Velha Raposa (1969), clássico de Henry Hathway que valeu a John Wayne o Óscar de melhor actor – e Este País não é Para Velhos, espécie de western contemporâneo baseado no romance homónimo de Cormac McCarthy, com um elenco recheado de estrelas (Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin e Kelly Macdonald, entre outros).

PUB

Indomável conta a história de uma jovem de 14 anos, Mattie Ross (Hailee Steinfeld), que está apostada em vingar a morte do pai às mãos de Tom Chaney (Josh Brolin) e, para isso, contrata um xerife alcoólico, imprevisível e eficaz, Rooster Cogburn (Jeff Bridges), ao qual se junta um ranger do Texas prepotente, LaBoeuf (Matt Damon). Em Este País não é Para Velhos os ladrões de gado do velho Oeste americano são substituídos por traficantes de droga e tudo começa quando alguém descobre uma carrinha pickup rodeada de mortos e com dois milhões de dólares na caixa aberta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para já, a intriga de The Ballad of Buster Scruggs permanece um mistério. Segundo a revista Variety sabe-se apenas que vai costurar seis narrativas.

Os irmãos Coen juntam-se, assim, a um naipe de realizadores de cinema com carreira feita que estão a embarcar em experiências televisivas, como David O. Russel, actualmente a trabalhar numa série para a Amazon com Julianne Moore e Robert De Niro, e J.J. Abrams, à frente de The Nix, protagonizada por Meryl Streep.

Nos bastidores da indústria diz-se que a intenção original de Joel e Ethan Coen era pegar na história de The Ballad of Buster Scruggs e fazer com ela um filme, mas que acabaram por chegar à conclusão que um formato de mini-série seria mais adequado. Mesmo que o meio televisivo não os atraia. Em 2015, durante o Festival de Cinema de Cannes, Ethan chegou a dizer aos jornalistas que não via uma série “há décadas”, não porque não gostasse de televisão, mas porque ela lhe era absolutamente estranha, como um “extraterrestre”, cita a agência de notícias Associated Press.

PUB