"Ser autarca é a actividade mais apaixonante que se pode ter". Quem o diz é o primeiro-ministro

O secretário-geral do PS, António Costa, que presidiu à Câmara Municipal de Lisboa, disse na noite de terça-feira que ser autarca é a actividade mais apaixonante que se pode ter, mas também a de maior responsabilidade.

"Fui eleito três vezes como presidente de Câmara [de Lisboa]. E durante oito anos pude experimentar aquilo que é ser autarca, é a actividade mais apaixonante que se pode ter, mas é também a de maior responsabilidade que se pode ter", disse António Costa, actual primeiro-ministro, na sessão de apresentação da recandidatura de João Ataíde à autarquia da Figueira da Foz.

Sobre a responsabilidade dos autarcas, António Costa disse que a estes, as pessoas "não pedem contas de quatro em quatro anos".

"Ao autarca pedem contas quando abre a porta de casa e sai à rua e a vizinha pergunta logo porque é que o candeeiro está fundido ou quando é que vêm podar a árvore. Quando vai tomar a bica perguntam logo: 'então quando é que tapa o buraco ali da calçada?' e quando vai na rua dizem: 'ainda bem que o encontro senhor presidente, porque nem imagina o que acontece lá na minha rua', esta é a vida do autarca no dia a dia", ilustrou António Costa.

O líder do PS argumentou que, perante esta responsabilidade, presidentes de Junta de Freguesia e Câmara Municipal "não têm mesmo solução senão darem o litro para poderem fazer mais pela sua terra e pelas suas gentes".

Na sessão, perante cerca de 300 militantes e simpatizantes do PS e da candidatura de João Ataíde, o líder socialista saudou os 64 mil candidatos do PS às próximas eleições de 01 de outubro, que se alistam "em todos os concelhos e freguesias do país".

Adiantou que dos 64 mil candidatos, cerca de 60% (mais de 38 mil) são independentes, a exemplo do presidente da Câmara da Figueira da Foz, que se recandidata a um terceiro mandato.

António Costa saudou também os milhares de cidadãos que se candidatam por outros partidos, destacando-lhes a "disponibilidade enorme".

"É tão bonito ser autarca e tão bonito ver tanta gente disponível para servir as suas terras", concluiu.

