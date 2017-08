Pré-candidato brasileiro atingido por chuva de ovos em Salvador

João Dória, presidente da Câmara Municipal de São Paulo e político que aparece nas sondagens como um dos principais adversários de Lula para as eleições presidenciais de 2018, foi recebido na segunda-feira, com uma chuva de ovos, em Salvador.

Ao lado de Antônio Carlos Magalhães Neto, presidente da câmara da capital baiana, Dória estava a caminho da cerimónia em que seria nomeado cidadão honorário quando, a meio de um protesto, começou o ataque com ovos. Tudo indica que os seguranças já anteviam o acontecimento, porque logo a seguir sacaram guarda-chuvas com o intuito de proteger os políticos. Ainda assim, tanto João Dória como Magalhães Neto foram atingidos. A acção foi noticiada como resultado de um protesto organizado por movimentos de esquerda.

Dória reagiu rapidamente nas redes sociais, recurso que tem sido amplamente explorado pela sua gestão à frente da Câmara Municipal de São Paulo. Numa declaração incisiva afirmou que aquele era “o caminho do Lula” e das “esquerdas”. “A intransigência, a agressividade e a tentativa de amedrontar e intimidar a mim não intimidam”, disse, acrescentando: “Vá para a Venezuela, os esquerdistas que querem o mal do Brasil, vão lá defender o Maduro, jogar ovo lá na Venezuela. Aqui no Brasil valem os brasileiros”.

No mesmo vídeo, Dória despede-se com a frase “acelera, Brasil” e um gesto com as mãos que remetem para o “acelera, São Paulo”, slogan com o qual tem conseguido índices de aprovação recorde na presidência da autarquia, mesmo após acções polémicas, como a operação Redenção em que, com o objectivo de desmantelar um dos maiores pontos de venda de drogas da cidade, foi utilizada grande violência policial. A acção chegou a envolver a demolição de prédios habitados e foi classificada como "desastrosa" pela então secretária Municipal de Direitos Humanos.

Mesmo assim, Dória manteve-se com índices de aprovação sólidos e tem sido cada vez mais apresentado como possível candidato à presidência em 2018. Ainda não há nenhuma posição formal do seu partido, o PSDB, sobre o tema – em entrevista à Isto É, o próprio Dória evita comentar o assunto.

Com um discurso de oposição à “política tradicional”, um perfil de empresário bem sucedido (a presidência da câmara é o primeiro cargo eleito de Dória) e uma estratégia de comunicação contundente, marcada por imagens em que o político aparece vestido de varredor e pedreiro com a hashtag #JoãoTrabalhador, é inegável a força que a imagem de Dória tem construído junto ao eleitorado.

Após a chuva de ovos, ao entrar na Câmara dos Vereadores, onde finalmente recebeu o título de cidadão honorário, João Dória foi ovacionado pelos presentes com gritos de “Dória Presidente”, reforçando ainda mais as especulações quanto ao seu nome em relação às eleições de 2018. Até lá, resta saber se prevalecerão os ovos ou as ovações. Ao que tudo indica, Dória saberá fazer bom proveito dos dois.

Texto editado por Hugo Daniel Sousa

