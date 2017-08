Falta de mulheres na liderança é culpa da biologia, diz funcionário da Google

Um funcionário sénior da Google escreveu e partilhou um memo a nível interno onde afirma que a ausência de mulheres nas funções de topo da empresa deve-se apenas às diferenças biológicas e psicológicas que distinguem homens e mulheres. O engenheiro de software afirma que “temos de parar de pensar que o desequilíbrio da representação de género é uma questão de sexismo”. A responsável pelo departamento da Igualdade e Diversidade da empresa respondeu que a mensagem não é o que a Google “defende, promove e encoraja”.

PUB

O funcionário em questão afirma que recebeu “várias mensagens” dos seus colegas a expressar “gratidão” em relação à sua mensagem. O texto argumenta que as diferenças entre as capacidades de homens e mulheres variam biologicamente “e isso explica o porquê de não vermos uma igual representação de homens e mulheres equilibrada em tecnologia e liderança”. Entre as dez páginas do documento, tornado público pelo site Motherboard este sábado, o autor condena também o programa organizado pela empresa dirigido às jovens mulheres. O autor, cujo nome permanece desconhecido, escreve que as mulheres “geralmente preferem empregos nas áreas sociais e artísticas” enquanto “os homens gostam mais de código”.

Entre outras declarações, o engenheiro que assina o documento escreve: “Perguntamo-nos porque não vemos mulheres em posições de liderança, mas nunca nos perguntamos porque vemos tantos homens. Estas funções normalmente exigem um horário de trabalho longo, preenchido e stressante que podem não valer a pena se se quiser uma vida balançada e preenchida”. Um argumento que repete umas linhas depois. Para o autor, as mulheres preocupam-se mais com uma vida balançada enquanto os homens preocupam-se mais com o estatuto profissional.

PUB

O autor escreve também que os funcionários com uma visão politica mais conservadora são discriminados.

O texto surge num momento em que a Google é alvo de uma investigação pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos por pagar sistematicamente mais a funcionários do sexo masculino do que a mulheres em cargos semelhantes.

O texto causou desconforto a alguns funcionários da empresa. Apesar de ter sido apoiado e partilhado por uns, alguns dos funcionários fizeram questão de se desmarcar publicamente do documento em circulação através do Twitter.

I experienced this at Google, and was frustrated that they did nothing about rhetoric that was harming employees. https://t.co/EtO4ehnILL — Kelly Ellis (@justkelly_ok) August 5, 2017

That garbage fire of a document is trash and you are wonderful coworkers who I am extremely lucky to work with. — Andrew Bonventre (@andybons) August 4, 2017

And yet it isn't, and they're popping out of the woodwork in droves. — Liz Fong-Jones (@lizthegrey) August 4, 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Danielle Brown, responsável pelo departamento da Igualdade e Diversidade da empresa, apressou-se a responder num e-mail que também circulou pela equipa, onde vinca que o memo original não corresponde ao que a empresa “defende, promove e encoraja”. A resposta da responsável é citada na íntegra pela Motherboard.

“A diversidade e inclusão são uma parte fundamental dos nossos valores e da cultura que queremos promover”, acrescentou. “Somos inequívocos na nossa crença de que a diversidade e inclusão são essenciais para o nosso sucesso empresarial”, sublinha. “Parte da criação de um ambiente aberto e inclusivo implica criar um espaço onde as pessoas se sentem confortáveis em partilhar as suas ideias alternativas e as suas opiniões. Mas esse discurso deve acompanhar os princípios de igualdade que consta no nosso Código de Conduta, na nossa política e nas nossas leis anti-discriminação.”

O sexismo e discriminação no sector tecnológico continua a ser um tema actual. Em Junho, o director-executivo da Uber, Travis Kalanick, demitiu-se do cargo por não ter cedido a pressões internas. Entre os problemas que não conseguiu resolver está a polémica das acções judiciais e queixas de agressões sexuais por parte de clientes.

PUB

PUB