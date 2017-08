Venezuela: Timidez do Governo português face à crise não ajuda emigrantes

O director-executivo da Transparência e Integridade disse hoje que a timidez da reacção do Governo português face à crise na Venezuela não ajuda a comunidade emigrante naquele país, considerando que Portugal deve ser firme na condenação do regime venezuelano.

PUB

“A timidez, a falta de clareza, a falta de assertividade do Governo na reação a esta crise por parte de um país amigo, como é ou deveria ser a Venezuela, não protege, não ajuda a proteger a comunidade portuguesa”, declarou à agência Lusa João Paulo Batalha.

Para o responsável da associação cívica, o Governo português “deve ser firme na sua condenação a este tipo de deriva antidemocrática e, obviamente tem de estar capacitado para dar, se necessário for, o apoio aos portugueses”.

PUB

“Sabemos que há muitos portugueses que estão no centro desta crise. Eu acho que isto tem justificado alguma timidez, chamamos-lhe assim, do Governo português na forma como tem reagido a esta crise”, sublinhou o director-executivo da Transparência e Integridade.

Entretanto, para Batalha, “esta timidez não parece minimamente ajustada à gravidade da situação”.

“Isso faz-me lembrar a cumplicidade que o Governo português teve, na altura, com o Apartheid sul-africano, exactamente com o mesmo argumento da existência de uma grande comunidade portuguesa na África do Sul”, acrescentou.

“Lamento que o Governo português não seja mais claro nas suas tomadas de posição e menos ambivalente. É fundamental que a comunidade internacional, neste momento, coloque-se do lado dos cidadãos venezuelanos e da sociedade civil venezuelana na rejeição deste estado de coisas”, disse ainda o responsável da associação cívica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Governo português tem seguido as posições da União Europeia no que diz respeito à crise na Venezuela.

Na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva afirmou que Portugal, tal como os restantes países da União Europeia, não pode reconhecer a Assembleia Constituinte da Venezuela eleita no dia 30 de Julho, a qual classificou de “um passo negativo".

Sobre a comunidade portuguesa e luso-venezuelana que se encontra na Venezuela, Augusto Santos Silva garantiu que esta é a principal preocupação do Governo.

PUB

PUB