Autárquicas: PSD aposta em especialistas em Urbanismo para lista à Câmara de Lisboa

Tal como o PÚBLICO anunciou, o PSD entregou hoje (último dia do prazo) as listas para a presidência das Juntas de Freguesia, da Assembleia Municipal e da Câmara de Lisboa, esta última encabeçada por Teresa Leal Coelho, que é seguida por especialistas em Urbanismo.

Segundo uma informação escrita da candidatura enviada à agência Lusa, a lista entregue no tribunal cível para o município é composta, nos primeiros lugares, pelos arquitectos João Pedro Costa e Margarida Saavedra, depois de Teresa Leal Coelho.

Na nota, lê-se que João Pedro Costa é doutorado em Urbanismo pela Universidade Politécnica da Catalunha, tendo publicado várias obras sobre a capital portuguesa e sobre a área metropolitana de Lisboa.

No que toca a Margarida Saavedra, é actualmente funcionária do município e deputada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa, onde tem defendido matérias como “a transparência, a simplificação e a celeridade nos procedimentos concursais, bem como nos processos de licenciamento de obras”, destaca-se.

O director financeiro da campanha e presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, Rogério Jóia, e a jurista e também deputada municipal Sofia Vala Rocha surgem no quarto e quinto lugar, respectivamente.

“São ainda escolhas da candidata Mahomed Abede Mahomed, que integra a Comunidade Islâmica de Lisboa, e Danilo Andrade Salvaterra, que se tem destacado no âmbito de associações de lusodescendentes”, refere a nota.

Fonte partidária disse à Lusa que se trata, ao todo, de 809 candidatos à Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, 42,5% dos quais são mulheres.

Quanto à lista à Assembleia Municipal, é liderada pelo advogado José Eduardo Martins. De acordo com a fonte partidária, seguem-se Carlos Barbosa (presidente do Automóvel Club de Portugal e deputado municipal), Maria Virgínia Estorninho (membro do Conselho Nacional do partido e vogal na mesa da assembleia de freguesia do Areeiro), António Prôa (vereador na Câmara) e Álvaro Carneiro (deputado municipal).

Nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 1 de Outubro, concorrem também Assunção Cristas (líder do CDS-PP), João Ferreira (CDU), Ricardo Robles (BE), Fernando Medina (actual presidente do município de Lisboa, pelo PS), Inês Sousa Real (PAN), Joana Amaral Dias (Nós, Cidadãos!) e Carlos Teixeira (independente apoiado pelo PDR e JPP).

