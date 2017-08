Este Verão, há mais de 50 bibliotecas em praias e piscinas do país

Mais de 50 praias e piscinas em todo o país já dispõem de bibliotecas de Verão, espaços que disponibilizam gratuitamente livros, revistas e jornais para leitura e, nalguns casos, até internet e actividades para crianças.

O mapa das bibliotecas de praia e piscina de 2017, disponibilizado pela Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), permite identificar 34 praias, 12 piscinas e cinco praias fluviais que, de Norte a Sul do país, dispõem destes polos sazonais pertencentes às bibliotecas municipais.

As bibliotecas contêm literatura juvenil e infantil até literatura para adultos, em português, mas também em línguas estrangeiras, e em áreas que podem ir da banda desenhada ao romance e à ficção científica. Muitas dispõem de acesso livre à internet, bem como actividades lúdicas dirigidas às crianças, desde jogos, a oficinas de expressão plástica.

Algumas destas bibliotecas funcionam já há alguns anos, outras surgiram mais recentemente, como é o caso da biblioteca da praia de Faro, que abriu no início de Julho deste ano e deverá manter-se até final de Agosto, funcionando entre as 10h e as 18h.

Ainda no Algarve, é possível requisitar livros, jornais ou revistas na biblioteca da praia de Monte Gordo e em Vila Real de Santo António. As praias do Carvalhal e de Melides, em Grândola, no Alentejo, convidam igualmente os visitantes a ler no areal, sem terem de carregar de casa livros ou revistas.

Em Sintra, a Praia Grande e a Praia das Maçãs têm, desde o ano passado, esses espaços de leitura à beira-mar, que disponibilizam ao público livros, jogos e acesso wireless, de 15 de Julho a 18 de Setembro, todos os dias, das 10h às 18h, segundo informação da autarquia local.

Também o município de Oeiras conta com uma destas instalações na praia de Paço de Arcos, enquanto Sesimbra dispõe de quatro bibliotecas nas praias de Lagoa de Albufeira, do Moinho de Baixo, da Califórnia e do Ouro, com livros, imprensa diária e diversas actividades lúdicas para os mais novos.

No norte do país, as bibliotecas estão distribuídas por locais como Figueira da Foz (Praia da Torre do Relógio), Póvoa de Varzim (Praia da Lagoa e Diana Bar), Viana do Castelo (Praia do Norte) e Esposende (Praias de Cepães, Suave mar, Ofir e Apúlia).

Nas regiões interiores, que não estão servidas de praia, é possível descansar entre banhos na companhia de livros e jornais disponibilizados por bibliotecas de piscina, como é o caso das piscinas de Guimarães, Vila Nova de Foz Côa e Ferreira do Alentejo, ou por bibliotecas situadas em praias fluviais, como a de Zibreiros (Gondomar), Ana de Aviz (Figueiró dos Vinhos), Rio de Figueira (Santiago do Cacém) e Tapada Grande (Mértola).

