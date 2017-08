Inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em greve no final de Agosto

Os inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão estar em greve nos dias 24 e 25 de Agosto, quinta e sexta-feira. A informação avançada pela RTP3 foi confirmada ao PÚBLICO por Acácio Pereira, dirigente da frente sindical que convocou a greve, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF. Um pré-aviso de greve foi entregue esta sexta-feira ao Governo.

A ameaça de paralisação de dois dias acontece numa altura em que a falta de efectivos, com destaque para o aeroporto de Lisboa, tem provocado atrasos e congestionamento dos serviços.

A principal reivindicação desta greve é, por isso, a “abertura imediata” do concurso para admissão de novos profissionais. Diz Acácio Pereira que o SEF está “desde 2014 sem que haja um concurso externo para entrada de pessoal” e que são “poucas ou nenhumas” as respostas do ministério da Administração Interna.

Num momento que considera “crítico para a segurança do país e da Europa”, o sindicato acredita que é necessário um reforço do número de inspectores “para garantir o mínimo da funcionalidade do serviço”. Acácio Pereira estima que sejam necessários "200 novos inspectores".

A renovação dos meios informáticos, “para que haja uma maior rapidez e eficácia do trabalho, nomeadamente na emissão de vistos”, é outra das reivindicações. De acordo com o dirigente sindical, o actual sistema é “obsoleto”.

Acácio Pereira não poupa críticas ao Governo, em especial à ministra da Administração Interna que acusa de tentar “mudar a lei orgânica nas costas dos funcionários”. “Não é razoável que o Governo queira aprovar [uma mudança legislativa] que os funcionários nunca viram”, afirma. Segundo o sindicalista, a alteração em estudo “virá reduzir as capacidades do SEF”, quer ao nível dos efectivos, quer ao nível das competências do serviço. A greve vem exigir “garantias de que não vão ser retiradas valências nem competências ao SEF”.

O pré-aviso de greve surge depois do sindicato ter dado até ao final do mês de Julho à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, para responder às principais reivindicações dos inspectores. Caso contrário, avançavam com greve.

A falta de funcionários do SEF no aeroporto de Lisboa tem gerado longas filas, em especial no controlo de passaportes de passageiros provenientes de países exteriores ao espaço Schengen. A associação das principais companhias aéreas europeias também alertou, na semana passada, para os “enormes atrasos” e filas que podem chegar às quatro horas de espera no controlo de vários aeroportos europeus, entre os quais o da capital portuguesa.

Acácio Pereira já tinha classificado com “insustentável” a falta de afectivos, durante uma conferência do sindicato em Maio. “Os inspectores do SEF, sobretudo os que trabalham nos postos mais críticos, estão sem os meios adequados para corresponder ao aumento exponencial de trabalho e de risco, há muitos, muitos anos", citava à data a agência Lusa.

