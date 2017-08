Portugal: área ardida este ano é seis vezes superior à média da última década

Os números eram expectáveis mas não deixam de causar impacto. O total de área ardida durante a primeira metade do ano foi de 128 mil hectares, cerca de seis vezes mais do que a média dos últimos dez anos. Os números constam no relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), divulgado esta semana.

No total, arderam em Portugal 128.195 hectares, um valor muito acima da média da última década, que rondou os 21.912 hectares. Contas feitas, só este ano ardeu mais 485% relativamente à média anual do período.

Mais ainda, em nenhum do primeiro semestre dos últimos dez anos a área ardida tinha sido superior a 70 mil hectares. O valor mais alto na primeira metade do ano era o de 2012, com cerca de 68 mil hectares de área ardida.

