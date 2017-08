Novo Banco vende Banco Internacional de Cabo Verde à IIBG Holdings

O Novo Banco alienou 90% do Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) a uma sociedade constituída no Bahrein, no Médio Oriente, a IIBG Holdings, anunciou hoje a instituição financeira portuguesa, embora sem adiantar o valor do negócio.

PUB

Em comunicado disponível no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco frisa que fica com 10% do banco. A conclusão do negócio “nos termos ora acordados terá um impacto neutro no rácio de capital” da entidade.

"A concretização da compra e venda de 90% do capital social do BICV encontra-se dependente das necessárias aprovações, nomeadamente junto do Banco de Cabo Verde", é referido também no texto enviado ao regulador.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A transacção, prossegue o Novo Banco, "representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de activos não estratégicos" da entidade, prosseguindo assim a "estratégia de foco no negócio bancário doméstico".

O governador do Banco de Cabo Verde havia dito em 8 de Março que depois de chumbada em 2016 a venda do BICV ao empresário português José Veiga, não recebeu - à época - mais nenhum pedido de autorização para alienação do banco.

O empresário português José Veiga tinha pedido autorização para adquirir a totalidade das acções do BICV, mas a venda foi chumbada pelo supervisor cabo-verdiano, depois de o Banco de Portugal também se ter oposto à operação.

PUB

PUB