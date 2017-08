Preços no alojamento local sobem 4,6% em Lisboa e estabilizam no Porto

O valor médio anual das diárias no alojamento local, também conhecido por alojamento para turistas ou de curta duração, subiu 4,6% no centro histórico de Lisboa e 0,3% no centro histórico do Porto no primeiro semestre do corrente ano, comparativamente a igual período anterior. Os dados são do novo Índice de Preços no Alojamento Local (IAL.Ci) apurado pela Confidencial Imobiliário, que incide sobre os centros históricos de Lisboa e Porto.

De acordo com a Confidencial Imobiliário (Ci), empresa especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário, o novo índice é igualmente apurado para Barcelona, um dos principais destinos turísticos europeus e benchmark neste mercado para as duas cidades portuguesas.

Em comunicado, a Ci refere que o novo índice “acompanha um painel significativo de unidades de alojamento ao longo do tempo, monitorizando a média anual do valor das diárias para diferentes momentos de estada ao longo do ano”. E acrescenta que ”a metodologia permite cobrir em cada consulta todo o ciclo turístico, fazendo com que os dados não reflictam o efeito da sazonalidade ao medir a variação dos preços para momentos equiparáveis”.

No caso da cidade espanhola, o valor médio anual no Alojamento Local apresentou uma subida de 5,8% no 1º semestre deste ano, com maior crescimento no segundo trimestre.

Os mercados de Lisboa e Porto também registaram um crescimento mais expressivo entre Abril e Junho, que foi de 7,8% em Lisboa e 5,1% no Porto.

Ricardo Guimarães, director da Ci, sustenta que “o novo índice permite sinalizar a variação no rendimento esperado pelos operadores deste tipo de alojamento”.

