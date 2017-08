Novo Banco iniciou a venda da GNB Seguros Vida

O Novo Banco já iniciou o processo de contactos formais para vender a GNB Seguros Vida, uma das maiores seguradoras de Portugal, com mais de cinco mil milhões de euros de activos. A notícia está a ser avançada pela Reuters, citando fonte oficial da instituição.

PUB

"O Novo Banco iniciou formalmente o processo de contactos para venda da sua seguradora GNB Vida, assegurando a realização de um contrato de distribuição de longo prazo em exclusividade", confirmou à Reuters um porta-voz do Novo Banco. A fonte adianta que "o processo de contactos está a ser assessorado pela consultora Deloitte".

Em 2016, segundo a Reuters, o volume de negócios total da GNB Seguros Vida caiu 67 % para 153,1 milhões de euros, tendo a seguradora justificado aquela queda com a redução da produção de seguros PPR, no montante de cerca de 21 milhões de euros, e com a diminuição da produção de seguros de capitalização no montante de 290 milhões de euros. O prejuízo ascendeu a 85,5 milhões de euros.

PUB

O Novo Banco, que está em processo de alienação ao fundo norte-americano Lone Star, lançou na semana passada uma oferta de recompra de dívida sénior, a preços de mercado, que visa reforçar os capitais em pelo menos 500 milhões de euros. Esta operação é decisiva para a conclusão da venda da instituição à Lone Star.

PUB

PUB