Incêndios: 211 operacionais combatem chamas em Tondela, distrito de Viseu

Sete meios aéreos e 211 operacionais, apoiados por 56 viaturas, estão a combater um incêndio que está a lavrar desde as 14h56 deste domingo numa zona florestal de Tondela, Viseu, informou a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

Em declarações à Lusa, Patrícia Gaspar, adjunta do comando de operações da ANPC, disse que as chamas estão a lavrar numa zona de povoamento florestal, com eucalipto e algum mato, sem existirem, de momento, povoações em risco.

"A povoação de São Miguel de Outeiro chegou a estar na linha de propagação mas está fora de perigo", indicou a fonte da ANPC. Adiantou ainda que o incêndio que eclodiu na zona da localidade de Mosteiro de Fráguas "está activo mas não numa situação crítica".

Às 17h20 de hoje, a página Internet da ANPC indicava que estavam em curso no país oito incêndios rurais, envolvendo 412 operacionais, cem viaturas e 16 meios aéreos.

Em Castelo Franco, na freguesia de Monforte da Beira, um incêndio em mato que eclodiu às 16h44 estava a ser combatido por 54 bombeiros, apoiados por 12 viaturas e dois meios aéreos.

Já o distrito da Guarda registava dois incêndios em curso, um que começou às 13h08 no concelho de Vila Nova de Foz Coa, combatido por 52 operacionais, 12 viaturas e um meio aéreo e outro em Casteição, no município de Meda, cujo alerta foi dado às 16h44 e onde estavam 40 bombeiros, 10 viaturas e outro meio aéreo.

