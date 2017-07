Kim Jong-un: totalidade dos EUA ao alcance dos mísseis norte-coreanos

Já não é só o Alasca ou o Havai. A totalidade do território continental dos Estados Unidos da América estará agora dentro do perímetro de alcance dos mísseis balísticos intercontinentais norte-coreanos, declarou esta madrugada Kim Jong-un, citado pela agência estatal de propaganda KCNA.

Na sexta-feira, a Coreia do Norte realizou o que terá sido o segundo ensaio bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental, disparando um projéctil a uma altitude de 3724 quilómetros de altitude, bem acima da atmosfera terrestre, e a 998 quilómetros de distância. O voo, que terá durado 47 minutos, terminou no Mar do Japão.

Isto significa que, abrindo este arco parabólico, o míssil testado esta sexta-feira, um Hwasong-14, terá um alcance teórico de 9500 a 10.400 quilómetros, indica a Reuters. O primeiro número é apontado por Michael Elleman, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla inglesa). A segunda estimativa é da Union of Concerned Scientists.

Isto colocaria grande parte do território continental norte-americano sob alcance dos mísseis norte-coreanos, com Nova Iorque e Washington no limite ou um pouco para lá do raio máximo, ao contrário do que Kim Jong-un alega. No entanto, cidades como Chicago, Los Angeles ou Denver estariam ao alcance do poder de fogo norte-coreano.

O teste de sexta-feira visou ainda atingir um de dois passos que ainda estarão no caminho dos norte-coreanos para o alcance de uma verdadeira capacidade nuclear intercontinental: a preservação do míssil à reentrada na atmosfera terrestre. Segundo Pyongyang, tal terá sido conseguido.

O outro passo é a miniaturização de um dispositivo nuclear para um tamanho e peso que lhe permita ser transportado pelo míssil. Esse é um obstáculo que a comunidade internacional ainda não tem dados que a Coreia do Norte tenha superado.

O ensaio teve ainda dois aspectos incomuns: o míssil terá sido disparado durante a noite, numa presumível tentativa de encobrir o teste, e a partir da província de Jagang, onde ainda não tinha sido realizado qualquer exercício do género, o que poderá indicar a existência de uma nova base de lançamento ou sinalizar a disponibilidade de uma plataforma móvel de disparo.

O novo teste foi uma vez mais condenado pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e China.

