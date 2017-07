Ex-primeiro-ministro do Paquistão escolheu o irmão como sucessor

O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, escolheu o irmão, Shehbaz Sharif, como sucessor, um dia depois de ter renunciado ao cargo por causa do envolvimento em empresas sediadas em paraísos fiscais.

Nawaz Sharif fez o anúncio depois de se ter reunido com os líderes da Liga Muçulmana do Paquistão (PMLN).

"Nomeio Shehbaz Sharif como meu sucessor, mas levará algum tempo até que possa ser eleito. Escolho [o ex-ministro do Petróleo] Shahid Khaqan Abbasi como [chefe] interino por um período de dois meses”, disse o ex-primeiro-ministro.

Nawaz Sharif, 67 anos, renunciou ao cargo de primeiro-ministro na sexta-feira após o Tribunal Supremo do Paquistão decidir inabilitá-lo devido ao envolvimento em empresas sediadas em paraísos fiscais, denunciado pela investigação Panama Papers.

Antes de assumir o lugar do irmão, Shehbaz Sharif deverá renunciar ao cargo de chefe do governo de Punjab, a maior província do Paquistão, com cerca de metade dos 190 milhões de habitantes do país.

Os cinco juízes do Supremo decidiram de forma unânime que Sharif deveria ser inabilitado "por desonestidade" e "por não declarar activos", de acordo com a sentença.

Os problemas de Sharif começaram em Abril de 2016, quando cerca de 11,5 milhões de documentos provenientes da sociedade de advogados Mossack Fonseca revelaram que três dos quatro filhos do primeiro-ministro, Husain, Maryam e Hasan, compraram propriedades em Londres através de empresas criadas nas Ilhas Virgens Britânicas.

A família Sharif, que já enfrentou acusações de corrupção no passado, reconheceu a posse dessas empresas e propriedades, mas negou qualquer ilegalidade.

