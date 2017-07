Incêndios em Nisa e Gavião estão em fase de resolução

Os incêndios que lavram em Albarrol, no concelho de Nisa, e Belver, de Gavião, entraram esta madrugada de sexta-feira em fase de resolução, mantendo-se ainda por dominar no distrito de Portalegre o fogo em Portas do Rodão, segundo a Protecção Civil.

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Protecção Civil, o incêndio em Albarrol, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, que levou à retirada de pessoas de várias aldeias, entrou em fase de resolução às 6h11.

Este incêndio, que começou às 20h49 de quarta-feira, mobilizava 309 operacionais, com o apoio de 97 veículos, às 7h. Na noite de quinta-feira, a presidente da câmara de Nisa, Idalina Trindade, informou que uma unidade militar espanhola de emergência, com 158 operacionais, iria reforçar o combate ao incêndio durante a madrugada.

Também o incêndio em Ribeira de Eiras, freguesia de Belver, concelho do Gavião, no distrito de Portalegre entrou em fase de resolução às 5h30, segundo fonte da Protecção Civil.

O incêndio em Ribeira de Eiras tinha tido início às 16h18 de quarta-feira. Este incêndio mobilizava, às 7h, 201 operacionais, com o auxílio de 49 veículos. Por dominar continua o incêndio que deflagrou às 21h34 de quarta-feira na localidade Portas do Rodão, freguesia de Santana, concelho de Nisa, distrito de Portalegre. Às 7h, este incêndio, com duas frentes activas, mobilizava 155 operacionais, com o apoio de 45 meios terrestres.

O incêndio em Mangualde, no distrito de Viseu, que lavra desde quarta-feira, foi dominado esta madrugada, e o de Barreiras, agora designado como Miuzela, na Guarda, foi extinto, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

Pelas 7h estavam ainda na localidade de Abrunhosa do Mato, concelho de Mangualde, 204 operacionais, apoiados por 64 meios terrestres.

