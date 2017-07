Cinco aviões reforçam combate ao fogo em Portas de Ródão

Cinco aviões Canadair vão reforçar esta sexta-feira de manhã o combate ao incêndio de Portas de Ródão, no concelho de Nisa, o único ainda por dominar no país, segundo Patrícia Gaspar da Protecção Civil. "Após um dia e noite muito trabalhosos (...) foi possível dominar praticamente todos os incêndios em curso, restando apenas neste momento o incêndio de Portas de Ródão, em Nisa, mas que está a evoluir favoravelmente", adiantou a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

Segundo Patrícia Gaspar, não havia aldeias em risco, cerca das 09h00, havendo apenas 118 pessoas que aguardam num pavilhão, em Nisa, para regressar a casa quando estiverem reunidas as condições de segurança.

Na quinta-feira foram registadas 137 ocorrências que foram todas debeladas durante o dia. Desde as 00:00, foram registadas 19 ocorrências, entre as quais o fogo de Nisa, informou Patrícia Gaspar no briefing, na sede da ANPC, em Carnaxide.

De acordo com a responsável, o incêndio na localidade de Portas de Rodão, freguesia de Santana, concelho de Nisa, distrito de Portalegre, que deflagrou às 21h34 de quarta-feira, tem duas frentes activas e mobiliza 286 operacionais, com o apoio de 72 veículos. "Vamos injectar no teatro de operações cinco aviões Canadair ainda esta manhã. Quero acrescentar também que devido a este incêndio e ao de Albarrol (Nisa) foi necessário evacuar várias aldeias na quarta-feira", disse.

Patrícia Gaspar adiantou que a ANPC vai manter no terreno todos os reforços empenhados até agora. "Além dos operacionais, temos 23 máquinas de rasto, 10 pelotões militares, dois módulos de militares de Espanha, os aviões Canadair, um dos quais de Marrocos, que tinha sido pedido há dois dias", indicou.

A adjunta de operações da ANPC adiantou ainda que cerca das 09h00 não existiam nem aldeias, nem pessoas em risco, não havendo também registo de estradas principais ou secundárias cortadas devido aos fogos. "No que diz respeito às perspectivas para os próximos dias, vamos ter às 10:30 um briefing com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mas à partida vamos ter um ligeiro desagravamento do estado do tempo, das condições meteorológicas", disse.

No entanto, segundo Patrícia Gaspar, a ANPC vai manter o alerta laranja em todo o país, com excepção de Porto, Viana do Castelo e Braga, que estão a amarelo.

Os incêndios que lavravam em Albarrol, no concelho de Nisa, e Belver, de Gavião, entraram esta sexta-feira de madrugada em fase de resolução.

De acordo com a ANPC, o incêndio em Albarrol, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, que levou à retirada de pessoas de várias aldeias, entrou em fase de resolução às 6h11.

Este incêndio, que começou às 20h49 de quarta-feira, mobilizava 332 operacionais, com o apoio de 110 veículos, às 09h30.

Também o incêndio em Ribeira de Eiras, freguesia de Belver, concelho do Gavião, no distrito de Portalegre entrou em fase de resolução às 05h30 desta sexta-feira, segundo fonte da Protecção Civil.

O incêndio em Ribeira de Eiras tinha tido início às 16h18 de quarta-feira, e mobiliza 197 operacionais, com o apoio de 48 veículos.

O fogo em Mangualde, no distrito de Viseu, que lavrava desde quarta-feira, foi dominado esta madrugada, e o de Barreiras, agora designado como Miuzela, na Guarda, foi extinto, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

