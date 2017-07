Primeiro-ministro paquistanês vai ser afastado por suspeitas de corrupção

O Supremo Tribunal do Paquistão decretou o afastamento do primeiro-ministro Nawaz Sharif, por suspeitas de corrupção. O governante estava a cumprir o seu terceiro mandato, que terminaria em 2018. Pouco depois de ser anunciada a decisão, um canal de notícias estatal fez saber que também o ministro das Finanças, Ishaq Dar, irá ser retirado do cargo. Esta é a primeira vez que um líder político é afastado naquele país devido a uma acção judicial, destaca a CNN.

Em causa está uma investigação às finanças da família do primeiro-ministro paquistanês revelada na lista dos Panama Papers, nas quais foram detectadas irregularidades. Apesar de o seu nome não ser citado na lista dos Panama Papers, as investigações detectaram ligações ao primeiro-ministro e à sua família. O tribunal investigou propriedades imobiliárias no estrangeiro, nomeadamente em Londres, registadas no nome de três dos filhos de Sharif, Maryam, Hassan e Hussain.

O ministro das Finanças, antigo contabilista de Shariq, é considerado um dos executivos mais influentes da equipa do primeiro-ministro paquistanês.

Esta decisão histórica “irá provavelmente agitar o já tumultuoso balanço político e é um sério golpe para o legado de um homem que ajudou a definir a última geração da política paquistanesa”, escreve o New York Times.

O Governo deverá agora nomear um substituto interno que assuma as funções até às próximas eleições gerais, em meados do próximo ano. O partido deverá ainda emitir um comunicado ainda esta sexta-feira.

