Hóspede acusa anfitrião "exemplar" de a ter violado e processa Airbnb

Uma hóspede do Airbnb apresentou uma queixa contra a empresa, na sequência de uma alegada violação perpetrada por um anfitrião considerado como "exemplar" pela plataforma de arrendamento online. O caso aconteceu nos EUA em Julho de 2016. Na acção judicial, apresentada na passada quinta-feira, a vítima acusa a empresa de negligência ao permitir o arrendamento de um quarto a alguém que já tinha no cadastro uma acusação por um crime de violência doméstica.

“Não quero que isto aconteça a outra mulher”, disse Leslie Lapayowker, de 51 anos, ao diário britânico The Guardian. “Foi horrível, e acho todas pessoas devem estar avisados de que isto pode acontecer à sua mãe, à sua mulher ou à sua irmã”, sublinhou a mulher, que é natural do estado norte-americano do Novo México.

Segundo o jornal britânico, este é o primeiro caso judicial de abuso sexual a envolver a empresa, que levanta questões quanto à responsabilidade legal da Airbnb quando os anfitriões violam as leis ou têm comportamentos criminosos.

Carlos Del Olmo, o anfitrião considerado como "exemplar" pela empresa, afirmou ao Guardian que não tinha conhecimento da acusação e negou as denúncias de abuso sexual. Um porta-voz da Airbnb declarou que os antecedentes criminais de Carlos Del Olmo tinham sido verificados e que, como não tinha sido condenado pelo crime de violência doméstica, consideraram que estaria apto a ser um anfitrião da plataforma.

Leslie Lapayowker tinha planeado ficar em casa de Carlos Del Olmo, em Los Angeles, durante um mês, enquanto procurava uma habitação permanente na cidade. Carlos Del Olmo era um anfitrião verificado na plataforma, considerado "exemplar" pelo Airbnb – o que indica que recebia críticas positivas dos hóspedes que recebia. “Assumi que estava em boas mãos”, declarou Lapayowker ao diário britânico.

Porém, de acordo com a acção judicial apresentada pela hóspede, Del Olmo começou a fazer comentários de cariz sexual que a deixaram desconfortável. Após esses comentários, a mulher decidiu deixar a habitação. Contudo, Leslie Lapayowker voltou ao local para ir buscar o seu computador, altura em que o anfitrião terá dito que lhe queria mostrar algo dentro da habitação.

Nessa altura, Del Olmo terá trancado a mulher no quarto, baixado os calções e começado a masturbar-se à frente dela, beijando-a à força e ignorando os pedidos para que parasse. Depois do sucedido, conta Leslie, o homem abandonou o quarto dizendo para não se esquecesse de deixar uma crítica positiva no Aibnb.

Inicialmente, Leslie Lapayowker ficou hesitante em chamar a polícia, com “receio de que ele descobrisse onde vivia” e a perseguisse, cita o jornal britânico. Contudo, a mulher de 51 anos reportou o incidente à polícia e à plataforma de arrendamento, que eliminou Carlos Del Olmo da plataforma.

Porém, o anfitrião garantiu que o incidente foi “consensual”, acrescentando que Leslie Lapayowker mentiu às autoridades e inventou toda a situação.

Já as autoridades decidiram não avançar com a queixa, argumentando que não existiam indícios suficientes de abuso sexual. Porém, a advogada da vítima descobriu que Carlos Del Olmo tinha sido acusado de um crime de violência doméstica. O incidente ocorreu na Florida onde o homem arrastou uma mulher pelos cabelos no decorrer de uma discussão. Contudo, Carlos Del Olmo frequentou apenas um programa de reabilitação como uma alternativa ao julgamento.

A advogada da hóspede considera que o Airbnb engana os seus hóspedes, ao dizerem que a plataforma é uma “comunidade de confiança”. Ao Guardian, a advogada declarou que o site atrai as pessoas e lhes garante uma falsa sensação de segurança.

Já a vítima acusa a plataforma de tratar o seu caso de forma leviana. “Sinto que não se importam. O modelo deles é tentarem ter o maior número de negócio possível”, declarou Leslie Lapayowker ao diário britânico.

Este não é o primeiro incidente que acontece entre anfitriões e hóspedes da plataforma de arrendamento. Em Fevereiro deste ano, por exemplo, uma anfitriã foi multada em 4382 euros por se recusar a alojar uma hóspede de nacionalidade asiática.

