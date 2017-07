PSD não desiste: Pedrógão "não está encerrado" e "indigna" é a atitude do Governo

"Os casos em democracia nunca estão encerrados" - o remate do deputado Carlos Abreu Amorim em resposta ao PÚBLICO, ao início desta tarde, no Parlamento, mostra que a polémica sobre a lista das mortes na sequência do incêndio de Pedrógão Grande continuará a servir de guerrilha entre PSD e Governo nas próximas semanas.

O vice-presidente da bancada social-democrata quis falar aos jornalistas para criticar as declarações de vários membros do Governo na quarta-feira e para vir reclamar os louros do PSD pela divulgação, pelo Ministério Público, da lista de 64 mortos e de outros dois em investigação.

"O PSD congratula-se por o Governo estar satisfeito pela divulação da lista nominativa. Mas convém não esquercer que foi graças à actuação enérgica do PSD, e contrariando tudo aquilo que o Governo vinha defendendo publicamente há semanas, que esta lista foi conhecida", vincou o deputado. Pôde acabar assim o "clima de suspeição que estava a grassar por todo o país", acrescentou, criticando a "lógica estranhíssima de ocultação" que envolveu o caso.

Carlos Abreu Amorim considerou "totalmente descabidas e desajustadas" as acusações do Governo ao PSD de que o partido está a fazer um "aproveitamento político" do assunto e que esse é um comportamento "indigno". São acusações "estranhas e até um pouco desesperadas" de membros do Governo que "fazem ricochete", disse o deputado. "Com as suas acusações e política de passa-culpas que estão a fazer há mais de um mês sobre esta tragédia, o que parece estar a acontecer é uma inegável gestão de comunicação e marketing político elevado ao ponto máximo, que criou este clima de suspeição e desconfiança, que é muito negativo."

Porque, argumentou, "indigno" é o facto de o dinheiro público e privado da solidariedade ainda não ter chegado a Pedrógão Grande, ou o facto de o PS ter impedido que o Parlamento aprovasse um mecanismo extraordinário de indemnização às vítimas, ou até o facto de ainda não ter havido um único membro do Governo que tenha assumido responsabilidades ou pedido desculpa pelo que aconteceu nos incêndios.

