Dona do Minipreço vende 408,7 milhões em Portugal no semestre

A companhia espanhola Distribuidora Internacional de Alimentación, conhecida pela sigla Dia, registou vendas brutas de 408,7 milhões de euros entre Janeiro e Junho de 2017 em Portugal, um crescimento de 1,5% face a igual período do ano passado, anunciou o grupo cotado na praça de Madrid, esta quinta-feira, 27 de Julho.

Este indicador – “valor de facturação total obtido nas lojas incluindo todos os impostos indirectos”, das lojas próprias e concessionadas em Portugal em regime de franchising – representou 8% das vendas brutas do grupo Dia em todo o mundo.

No mercado português, o grupo Dia opera sob a marca Minipreço – rede que a companhia espanhola adquiriu no país em 1998 – e tem 614 supermercados (das quais 351 lojas próprias e 263 operadas em regime de franchising). Em todo o mundo, a retalhista alimentar tem 7.415 lojas (dados a 30 de Junho).

A companhia espanhola, presente em Espanha, Portugal, Argentina e Brasil, consolidou no semestre em causa vendas brutas de 5,12 mil milhões de euros, mais 4,1% do que um ano antes. Em termos líquidos, as vendas do grupo ascenderam a 4,14 mil milhões de euros (mais 3,4%).

Na apresentação de resultados publicada esta quinta-feira no site da comissão do mercado de valores mobiliários espanhola, o grupo destaca que a recuperação do mercado português foi confirmada com “crescimento positivo nas vendas e no EBIT [sigla inglesa para resultados antes de juros e impostos]”, sem contudo contabilizar este último.

Em termos consolidados, o grupo Dia lucrou 106 milhões de euros entre Janeiro e Junho de 2017, mais 4,3% que em igual período do ano passado.

