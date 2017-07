Comissão de trabalhadores da Autoeuropa aceita novo modelo laboral

A comissão de trabalhadores e a Autoeuropa chegaram a um entendimento sobre as medidas de compensação ligadas ao novo regime de trabalho que irá entrar em vigor em 2018 por causa da fabricação do novo modelo automóvel, o T-Roc (um veículo utilitário desportivo). Este implica um sexto dia de produção fabril, estimando a empresa que no ano que vem sejam montados mais de 200 mil veículos, “quase triplicando” os números de 2016.

Segundo o comunicado divulgado pela fábrica do grupo Volkswagen em Palmela, o acordo de princípio (vai ainda a votação dos trabalhadores no dia 28, sexta-feira) prevê “um pagamento mensal de 175 euros adicional ao que está previsto na lei, 25% de subsídio de turno e a atribuição de um dia adicional de férias”. Isto, diz a empresa, representa “um incremento mínimo de 16% no rendimento mensal dos colaboradores abrangidos” pelo novo modelo de trabalho.

De acordo com os dados da Autoeuropa, um dos maiores exportadores em Portugal, dos perto de 2000 trabalhadores cuja contratação está prevista, 750 serão para implementar mais um dia de produção.

A fábrica de Palmela (Setúbal) terá assim seis dias de produção, com três turnos diários de segunda a sábado, “uma folga fixa ao domingo e outra rotativa ao longo da semana”. Segundo o comunicado da empresa do grupo alemão, “esta organização do trabalho reduz as horas trabalhadas por colaborador, visto que a média de horas de trabalho semanal é inferior a 40 horas”.

