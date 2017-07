Lisboa vai receber cimeira internacional sobre doença de Alzheimer

Oitenta especialistas em investigação e no tratamento da doença de Alzheimer e outras patologias neurodegenerativas vão reunir-se numa cimeira internacional em Lisboa entre 18 a 22 de Setembro, anunciou esta quinta-feira a Fundação Champalimaud.

O encontro será presidido pela rainha Sofia de Espanha e por Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud, instituição que recebe e co-organiza a iniciativa. Organizada igualmente pela Fundação Rainha Sofia, que comemora este ano o 40º aniversário, a iniciativa assinala a cooperação entre instituições e cientistas de Portugal e Espanha.

A crise global das demências afecta mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Na cimeira serão apresentados os recentes progressos na investigação e no tratamento das doenças de Alzheimer, Huntington e Parkinson, e é esperada a presença dos neurocientistas portugueses António Damásio e Rui Costa e do neurologista Vladimir Hachinsky – assim como do médico Richard Axel e do neurocientista John O'Keefe, respectivamente prémios Nobel da Medicina em 2004 e 2014.

