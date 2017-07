GNR resgata 35 migrantes no mar Egeu

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, que está na Grécia no âmbito de uma missão da agência europeia Frontex, resgatou 35 migrantes que se encontravam à deriva numa embarcação de borracha no mar Egeu, indicou a corporação nesta quarta-feira. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que os 35 migrantes, sete dos quais crianças e dez mulheres, foram resgatados na terça-feira e 21 deles são provenientes do Iraque, 13 da Síria e um da Palestina.

Segundo a GNR, o resgate ocorreu durante uma acção de patrulhamento marítimo, quando os militares detectaram uma embarcação de borracha à deriva, tendo sido necessária uma operação de salvamento a dois homens que tinham caído ao mar. Depois de os migrantes terem sido resgatados para a embarcação portuguesa em segurança, os militares da UCC da GNR encaminharam-nos para as autoridades da Grécia.

Esta operação da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (Frontex) tem como objectivos prevenir, detectar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.

