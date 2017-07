EUA aumentam a pressão com sanções individuais sobre dirigentes venezuelanos

Naquela que é mais uma forma de pressão sobre o regime do Presidente Nicolás Maduro, a partir do estrangeiro, a Administração norte-americana anunciou, esta quarta-feira, a inclusão de mais 13 nomes, todos eles de dirigentes e responsáveis políticos do regime chavista, na lista de venezuelanos abrangidos por sanções individuais: a partir desta quarta-feira, perderam o acesso aos seus bens nos EUA, ficaram impedidos de negociar com cidadãos ou empresas norte-americanas e proibidos de entrar no país.

PUB

Os chefes do Exército e da polícia nacional da Venezuela, Jesus Suárez e Carlos Perez; o ministro do Interior, Nestor Reverol; a presidente da autoridade eleitoral do país, Tibisay Lucena, ou o vice-presidente da petrolífera estatal PDVSA, Simon Zerpa, foram incluídos na lista de indivíduos sancionados pelos Estados Unidos por suspeitas de corrupção, abusos dos direitos humanos, danos às instituições e “debilitação” da democracia.

Na lista de personas non-gratas já constavam os nomes do vice-presidente da Venezuela, Tarek El Aissami, acusado pelos EUA de tráfico de droga e lavagem de dinheiro, e os juízes do Supremo Tribunal de Justiça que retiraram as competências à Assembleia Nacional. Segundo o Departamento do Tesouro, que regula o regime das sanções, outros “agentes nefastos” da Venezuela poderão ser abrangidos por medidas semelhantes “brevemente”.

PUB

O Presidente Donald Trump já tinha prometido responder, “com acções económicas rápidas e duras”, à iniciativa de Nicolás Maduro de instalar uma assembleia nacional constituinte para reescrever a Magna Carta – um desenvolvimento que a oposição venezuelana e os analistas internacionais concordam serve apenas para consagrar a efectiva destituição do actual parlamento e a mudança de regime para uma ditadura no país.

Os Estados Unidos abstiveram-se, porém, de aplicar sanções sectoriais que afectassem a indústria petrolífera e sanções financeiras que impedissem transferências em moeda estrangeira; ou de decretar um embargo comercial semelhante ao que vigora com Cuba. De todas as medidas punitivas, essas seriam as mais radicais, com consequências drásticas para a população venezuelana mas também com impacto severo para os norte-americanos – que veriam o preço dos combustíveis aumentar e enfrentariam uma nova vaga de exilados políticos na sua fronteira.

Sem falar em sanções, a União Europeia exigiu esta quarta-feira que o Governo de Caracas tome “medidas urgentes” para travar a “escalada de tensão e violência” no país, e apelou à suspensão da “controversa assembleia constituinte que corre o risco de aumentar a confrontação e polarizar ainda mais o país”. Em nome da EU, a alta-representante para a política externa, Federica Mogherini, exprimiu ainda a sua preocupação com os “numerosos relatos de violações dos direitos humanos, uso excessivo da força, detenções maciças e julgamentos de civis em tribunais militares”.

Pelo seu lado, o Governo cubano alertou a comunidade internacional para o “respeito absoluto da soberania e autodeterminação”, e recusou terminantemente assumir um papel de mediador para a crise política.

Esta quarta-feira, por toda a Venezuela, sentiram-se os efeitos do primeiro de dois dias de greve geral, convocada pela oposição, na sua ofensiva final contra a constituinte de Nicolás Maduro. Depois de um primeiro ensaio, na semana passada, milhões de pessoas voltaram a responder ao apelo da oposição, ficando em casa e erguendo barricadas para impedir a circulação de todos os veículos excepto ambulâncias.

O Presidente Nicolás Maduro respondeu com a detenção de mais dois magistrados e com a proclamação de que a votação para a assembleia constituinte irá avante mesmo que haja “chuva, trovões e relâmpagos”. Na conta oficial do Governo no Twitter, o Presidente assinou uma mensagem dizendo que “no domingo os venezuelanos decidem se querem paz e justiça ou se querem entregar o país ao estrangeiro”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB